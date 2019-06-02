Kayapınar Belediyesi kayyumun ‘taşınmazlar protokollerini’ iptal etti

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesi Meclisi, kayyum tarafından devredilen veya tahsis edilen eski belediye binası ve çocuk kreşi başta olmak üzere 19 taşınmaz için alınan kararları iptal etti.

Kayapınar Belediyesi’ne kayyum olarak atanan ve şu anda Kayapınar Kaymakamı olan Ünal Koç döneminde belediyeye ait Cegerxwin Gençlik Sanat ve Kültür Merkezi, Çocuk Yaşam Merkezi, Aziz Sancar-Fuat Sezgin Kütüphanesi, eski belediye hizmet binası, spor kompleksi, 3 adet taziye evi, 1 adet prefabrik yapı, 2 adet eğitim destek evi binası, Kayapınar Belediyesi Kreşi, Zarokistan Kreşi, Ekin Ceren Parkı içindeki yapılar, Kadın Mesleki Eğitim Evi, Kamedem, Ihlamur Parkı, 255/Ada 1 No’lu parsel ve Açelya Parkı gibi taşınmazlar çeşitli kurumlara ya devredilen ya da tahsis edildi. Halkın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurularak protokollerin kamuya zarar verdiği gerekçesiyle taşınmazların devri ya da tahsisi konusundaki tüm kararların iptali Mayıs ayında toplanan Kayapınar Belediyesi Meclisi’ne sunuldu. Belediye Meclisi, kayyum döneminde oluşturulan meclisin taşınmazlar için aldığı devir veya tahsis kararların tümümü iptal etti. Belediye Meclisi’nin iptal kararlarının bir kısmı ilgili kurumlara iletilirken, bir kısmına da Ramazan Bayramı’nın ardından iletilecek.

‘KANUNSUZ BİR UYGULAMA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

Müftülüğe verilen çocuk kreşiyle ilgili Mezopotamya Ajansı’na (MA) konuşan Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Keziban Yılmaz, Kayapınar Belediyesi Meclisi’nin iptal kararının ardından yer teslimatının yapılmayacağına dair Kayapınar Kaymakamlığı’na ve müftülüğe bu bilginin tebliğ edildiğini hatırlattı. Yılmaz, tebliğ kararının ardından Kayapınar Belediyesi’ne ait tabelanın asılması için müftülük tabelasının indirildiğini kaydetti. Bunun üzerine müftülük yetkililerinin kreşe gelerek kreşin boşaltılmasını istemesi üzerine olay yerine gittiklerini aktaran Yılmaz, kaymakamın da kreşin olduğu binaya gelerek yapının boşaltılmasını istediğini söyledi. Kaymakamın meclis kararıyla eski protokolün iptal edildiği yönündeki kararı dikkate almadığına değinen Yılmaz, kaymakamın daha önce kayyumluk yaptığı Kayapınar Belediyesi’nde bu kararı kendisi aldığı için yeni kararı tanımayarak eski kararda ısrarcı olduğunu belirtti. Kanunsuz bir uygulamayla karşı karşıya kaldıklarını ve kanuni bir dayanağı olmayan bir muamele yaşadıklarına dikkat çeken Yılmaz, “Hukuksal mekanizmalarla ya da resmi kurumlarla görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bu görüşmelerimiz neticesinde çıkacak olan sonuçlara göre, biz de sorunlarımızı aktaracağız” dedi. (HABER MERKEZİ)