Yerel seçimlerin yenilendiği 4 bölgede oy verme işlemi başladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki yenileme seçimlerinde oy verme işlemi başladı.

YSK'nin 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimlerini iptal ederek yenileme seçimlerinin 2 Haziran'da yapılmasına karar verdiği ilçelerden cezaevi sandıkları hariç Honaz'da 21 bin 810 seçmen 76 sandıkta, Yusufeli'de 5 bin 219 seçmen 20 sandıkta, Keskin'de 6 bin 396 seçmen 24 sandıkta, Besni'ye bağlı Kesmetepe beldesinde ise bin 205 seçmen 7 sandıkta oy kullanacak.

Oy verme işlemi Yusufeli'de saat 16.00'da diğer yerlerde ise saat 17.00'de son bulacak.

Yüksek Seçim Kurulunun 27 Mart'ta aldığı Mahalli İdareler Ara Seçimleri'nin 2 Haziran'da yapılması kararı gereği yeni kurulan köylerle mahalle iken köy statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinde ve herhangi bir nedenle organları boşalan köy ve mahallelerde veya 31 Mart 2019 tarihinde seçimi yapılamamış beldeler ile köy ve mahallelerde de sandık kuruldu.

DENİZLİ HONAZ'DA 31 MART SEÇİM SONUÇLARI

Denizli’nin Honaz ilçesinde CHP adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389, AKP adayı Turgut Devecioğlu 9 bin 381 oy almıştı. İki partinin seçim sonuçlarına ilişkin itirazlarının sonucunda arada fark 1’e indi. Ardından AKP, 5 kısıtlı seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle seçimin iptali için YSK’ye başvurdu. YSK, seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

KIRIKKALE KESKİN'DE 31 MART SEÇİM SONUÇLARI

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde yapılan 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti Adayı Necati Alsancak 1806, AKP Adayı Dede Yıldırım 1800 oy almıştı. AKP’nin 9 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddiasıyla yaptığı itiraz kabul edildi.

ARTVİN YUSUFELİ'DE 31 MART SEÇİM SONUÇLARI

Artvin’in Yusufeli ilçesinde ise CHP’den Barış Demirci, AKP’den Eyüp Aytekin’in aday olduğu seçimlerin sonucunda ilk sayımlarda CHP 2 oy farkla kazanmıştı. Ancak bir sandığa yapılan itiraz ile AKP bu kez 3 oyla kazandı. Fakat bu sandıkta 4 adet oy pusulası tespit edilemedi. Bu kez CHP’nin itirazı üzerine yeniden sayım yapıldı ve AKP bir oy farkla kazandı. Ancak 5 oy pusulası tespit edilemedi. Kısıtlı seçmen itirazlarının üzerine YSK, Yusufeli seçimlerini yenileme kararı aldı.

KESMETEPE'DE 31 MART SEÇİM SONUÇLARI

Seçimlerin yeniden yapıldığı bir diğer yer ise Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesi. Kesmetepe’de CHP ile Demokrat Partinin adaylarının oyu eşit çıktı. CHP’nin Adayı Hasan Koca ile Demokrat Partinin Adayı Yusuf Parlaker’in 281 oy aldığı seçimler, CHP’nin itirazı sonucunda 1 mükerrer oy tespit edilmesiyle iptal edildi.

SEÇİMİN İPTAL EDİLDİĞİ 3 YER DAHA VAR

YSK tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edildiği İstanbul'da 23 Haziran'da, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde 21 Temmuz'da, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde ise 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılacak. (HABER MERKEZİ)