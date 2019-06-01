Kırıkkale'de yağmur caddeleri suyla doldurdu

Kırıkkale'de etkili olan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yerlerini su bastı.

Kentte akşam saatlerinde yağan sağnak sele neden oldu. Yağmur ile birlikte cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler, suyla kaplı yollarda araçlarıyla güçlükle ilerledi. Hüseyin Kahya Mahallesi, Zafer Caddesi ve Bankalar Caddesi'nde bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Esnaf, suları temizlemeye çalıştı. Yağmurun etkisini kaybetmesi ve belediye ekiplerinin tıkanan rögarları temizleyerek açmasıyla biriken sular boşaldı. (Kırıkkale/DHA)

Fotoğraf: DHA