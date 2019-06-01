    • Samsun sahilindeki kötü kokunun giderilmesi için yurttaşlar eylem yaptı

    Samsun Atakum ilçesi Çatalcam sahilinde biriken çürümüş yosunların temizlenmesi ve etrafa yayılan kötü kokunun giderilmesi için yurttaşlar eylem yaptı.

    01 Haziran 2019 19:41
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    Samsun'da kıyıya biriken çürümüş yosunun etrafa yaydığı kokudan rahatsız olan yurttaşlar, basın açıklaması ile tepkilerini dile getirdi.   

    Samsun Atakum ilçesi Çatalcam sahilinde, kıyı kesimlerde biriken çürümüş yosunlar etrafa kötü koku yaymaya başladı. Kokunun kaynağı olan alanda toplanan yurttaşlar, basın açıklaması ile tepkilerini dile getirdi. Atakum Belediye Başkanı CHP'li Cemil Deveci'nin de katıldığı basın açıklamasında konuşan Tabipler Odası Başkanı Murat Erkan, "Bu kötü koku, havadaki bakteri ve mikroorganizmaları işaret ediyor. Burada bulunduğumuz her an insan sağlığına zarar veren bir kokuyu teneffüs etmiş oluyoruz. Yetkililerin acil şekilde çözüm üretmesi gerekiyor" dedi. (DHA)

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