İsveç'te benzin fiyatlarının düşürülmesi talebiyle eylem yapıldı

Murat Kuseyri

Stockholm

Benzin fiyatlarının düşürülmesi için sosyal medyada örgütlenen “Benzin İsyanı 2.0” adlı grup, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir miting ve yürüyüş gerçekleştirdi.

Çoğunluğu İsveç'in kırsal kesimlerinden gelen yaklaşık 400 kişinin katıldığı gösteride konuşma yapan Peder Blohm Bokenhielm, kırsal kesimlerde yaşayanların toplu taşıma araçlarından yararlanamadıkları için kendi arabalarını kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

İsveç'te benzin vergilerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Bokenhielm, benzin fiyatlarının 12 krona düşürülmesini talep etti.

ÇİFTÇİLER İFLAS EDEBİLİR

Eyleme katılan bir kadın da, çiftçilerin traktörlerinde kullandıkları mazot fiyatının düşürülmediği takdirde çok sayıda çiftçinin iflas edip işsizler ordusuna katılacağı uyarısında bulundu.

Sarı yelek taşıyan kitle, daha sonra parlamento binasına doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında bazı sürücülerin korna çalarak eylemcilere destek verdiği gözlendi.

Yol boyunca “Yetti artık”, “Benzin vergilerini düşürün” ve “İktidar halka” sloganlarını atan kitle parlamento binasının önüne geldikten sonra da sloganlar atmayı sürdürdü.

Muhafazakar Partinin 5 milletvekili kitleyi karşıladı. Benzin vergilerinin düşürülmesini talep eden 150 bin kişinin imzaladığı dilekçeyi parlamentoya iletmek üzere teslim aldı.

Kırsal kesimlerden oy alan ve bir köylü partisi olarak bilinen Merkez Partisinin yanı sıra diğer siyasi partilere mensup milletvekillerinin kitleyi karşılamamalarına tepki gösteren eylemciler, kendilerini karşılamaya gelmeyen siyasi partileri protesto etti.

“BENZİN İSYANI 2.0”NİN 660 BİN ÜYESİ VAR

Facebook üzerinden örgütlenen “Benzin İsyanı 2.0” adlı grubun 660 bin üyesi bulunuyor.

Benzin fiyatlarının düşürülmesi için sosyal medyada örgütlenen “Benzin İsyanı 2.0” adlı grup, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir miting ve yürüyüş gerçekleştirdi Fotoğraf: Evrensel