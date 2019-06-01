İsveç’te, öğle yemeğinde boğazına et takılan aşçının ölümü “iş kazası” sayıldı

Murat KUSEYRİ

Stockhom

İsveç Yüksek İdare Mahkemesi, boğazına et takıldığı için yaşamını yitiren aşçının ölümünü iş kazası olarak değerlendirdi.

Aşçının ölümüyle sonuçlanan iş kazası 2015 yılının başlarında Trollhättan ilindeki bir restoranda yaşandı.

30 yaşlarındaki işçi, aşçılık eğitimi gördüğü restoranda mola sırasında yemek yerken et parçasının boğazına takılması sonucu kötüleşti. İş arkadaşlarının müdahalesine rağmen işçi hayatını kaybetti.

İşçinin ailesi, emeklilik kurumuna başvurarak cenaze masraflarının karşılanmasını istedi. Ancak kurum, ölümün iş sırasında değil mola sırasında olduğu gerekçesiyle olayı iş kazası olarak değerlendirmedi ve talebi reddetti.

"İŞYERİNDE YEMEK YEMEK İŞVERENİN ÇIKARINADIR"

Ölen aşçının üyesi olduğu Otel ve Restoran Sendikası, karara itiraz etti. Konuyu İdare Mahkemesi’ne taşıyarak, ölümün aşçının çalıştığı ve ücret aldığı sırada gerçekleştiğini belirterek iş kazası olarak değerlendirilmesini istedi.

İdare Mahkemesi, sigorta kurumunun değerlendirmesinin yerinde olduğunu belirtti ve olayın iş kazası olmadığına hükmetti.

Sendika, konunun Yüksek İdare Mahkemesi’nde ele alınması için girişimde bulundu. Kendisine yapılan başvuruların sadece % 2’sini yeniden ele almayı uygun gören Yüksek İdare Mahkemesi davayı almayı kabul etti.

Geçtiğimiz günlerde Yüksek İdare Mahkemesi, aşçının et parçasını ücret aldığı dinlenme sırasında yediğini, işyerini terk ederek başka yerde yemek yeme imkanı olmadığını ve işyerinde yemek yemesinin işverenin çıkarına olduğunu belirterek ölümün iş kazası olduğuna hükmetti.

Yüksek İdare Mahkemesi, kararın Emeklilik Kurumuna gönderilmesini ve aşçının cenaze masraflarının ailesine ödemesini kararlaştırdı.

Sendikanın yayın organı Hotellrevyn’e açıklama yapan Otel ve Restaurant Federasyonu’nun hukukçusu Eva-Lotta Ramberg, “Bu davada para önemli değildi. İnsan işyerinde yemeğe cesaret edebilir mi ve bunu yaparsa ne olur? Üyelerimizin işyerlerindeki çıkarlarını savunmamız önemli ve onların sigortalı olduklarını bilmemiz gerekli” dedi.