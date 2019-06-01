RTÜK’te bayram öncesi personel kıyımı: Yaklaşık 60 personel görevlerinden alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, TRT’de yaşananlara benzer bir kadrolaşma operasyonu için RTÜK’te de düğmeye basıldığını söyledi.

Sertel, “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) çeşitli birimlerde görev yapan yaklaşık 60 personel, gerekçe gösterilmeksizin görevlerinden alındı, başka görevlere verildi. Kurum içi sürgün olarak nitelendirilen kadro operasyonu ‘eş-dost’ ve yandaş atamalara yer açmak için yapıldı” dedi.

Atila Sertel, “AKP iktidarı döneminde kuruluş amacından tamamen saparak iktidarın arka bahçesi haline gelen RTÜK’te ciddi bir kadro kıyımı başlatıldı. AKP iktidarının gözü kulağı ve yılmaz savunucusu olarak görev yapan RTÜK’te denetim bitmişti. Şimdi de liyakat bitirilmek isteniyor. Uzman kadroların tasfiyesi ile hiçbir kurumda güvenirlilik ve hakkaniyet kalmamıştır” diye konuştu.

İLK ETAPTA 60’A YAKIN KİŞİ GÖREVLERİNDEN ALINDI

Liyakatı hiçe sayan, yandaşa yer açma amacı taşıyan kurum içi sürgünlerin bayram tatiline denk getirilmesinin de vicdanları yaraladığını belirten CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, RTÜK’te yaşananlarla ilgili şu bilgileri verdi: “Yeni üst kurul başkanının eş-dost ve liyakatı hiçe sayan atamalarına ilişkin haberler kamuoyuna yansımıştı. Yeni alımlara yer açmak ve kurumun içini boşaltmak için bayramın bitmesini dahi bekleyemediler. Bayram tatiline girmeden, cuma günü öğleden sonra yaklaşık 60 çalışana mevcut görevlerinden alındığına dair mailler gönderildi. Şu an için İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığında 22, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığından 6, İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığında 10 kişi, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından 9 kişi, Personel Dairesi Başkanlığından 9 kişi ve Hukuk Müşavirliğinden 1 kişi mevcut görevlerinden alındı ve başka birimlere adeta sürgün edildi. Bu sayının daha da artması bekleniyor. Burada amaç kurumda uzun yıllardır görev yapan tecrübeli kişileri önce atıl duruma düşürmek sonrasında da tıpkı TRT’de olduğu gibi ‘İstihdam Fazlası Personel’ statüsüne sokarak ya emekli etmek ya da personel havuzuna göndermek. Boşalan kadroların yerine de kendi kadrolarını yerleştirmek. Çalışanların emeğinin gasp edilmesine, liyakatın ayaklar altına alınmasına müsaade etmeyeceğiz.” (MEDYA SERVİSİ)