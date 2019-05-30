30 Mayıs 2019 01:47
Dorock XL Beşiktaş'ta kadın çalışanın darbedildiği iddia edildi
Dorock XL Beşiktaş'ta kadın çalışanın mal sahibi tarafından darbedildiği görüntüler yayınlandı, işletmenin bu yüzden kapandığı iddia edildi.
Gaye Akıl'ın paylaştığı videodan ekran görüntüsü.
İstanbul Beşiktaş Durock XL'de mal sahibi Şahin Şeker, müşterilerin giriş yaptığı bölgede çalışan personellerini darp ettiği iddia edildi.
Gaye Akıl isimli çalışan yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı. Mal sahibi tarafından darbedildiğini belirten Akıl, savcılıktan bir dönüş beklediğine vurgu yaptı. İşletmenin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kapandığı iddia edildi.
29 Mayıs 2019
ÇALIŞANLARIN DARBEDİLMESİNİN GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANDI
Gaye Akıl darp olayının görüntülerini de yayımladı.
29 Mayıs 2019
Dorock XL Beşiktaş, geçtiğimiz aylarda kadın müşterinin darp edilmesi olayıyla gündeme gelmişti. (HABER MERKEZİ)