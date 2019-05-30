Dorock XL Beşiktaş'ta kadın çalışanın darbedildiği iddia edildi

Diyarbakır Tabip Odası ve SES: Açlık grevcileri uygun koşullarda tedavi edilsin

Diyarbakır Tabip Odası ve SES Diyarbakır Şubesi, açlık grevi ve ölüm orucu eylemcilerine tıbbi müdahalenin uygun koşullarda yapılması çağrısı yaptı.