Türkiye'de tutuklu bulunan NASA çalışanı Serkan Gölge serbest bırakıldı

"FETÖ" üyeliği suçlamasıyla Türkiye'de tutuklu bulunan Türkiye-ABD çifte vatandaşı NASA çalışanı Serkan Gölge serbest bırakıldı.

Reuters'ın Gölge'nin eşine dayandırdığı habere göre, Gölge'nin serbest bırakılmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre ABD, Gölge'nin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı. Gelişmenin ABD Türkiye ilişkilerinde bir rahatlama yaratacağı şeklinde yorumlandı.

"FETÖ" soruşturmasında gözaltına alınan Serkan Gölge, Ağustos 2016'da tutuklanmıştı. 8 Şubat 2018'de görülen duruşmada Gölge'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. İtiraz üzerine suçlama "terör örgütüne yardım etmek" olarak değiştirilmiş ve ceza 5 yıla düşürülmüştü.

ABD'de geçen ay, Gölge'nin serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım çağrısı yapan bir yasa tasarısı hazırlanmıştı. Tasarıda, Türkiye'de ABD vatandaşlarının ve Amerikan konsoloslukları çalışanlarının tutuklanmasından sorumlu olan yetkililere yaptırım çağrısı yapılıyordu. (HABER MERKEZİ)