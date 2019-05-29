Yiğit Aksakoğlu'nun 43'üncü doğum günü cezaevi önünde kutlandı

Gezi Parkı soruşturması kapsamında 17 Kasım 2018’den beri tecrit altında tutuklu bulunan Yiğit Aksakoğlu’nun 43’üncü doğum günü ailesi ve arkadaşları tarafından Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde kutlandı.

Sevenlerinin yaş gününde yalnız bırakmadığı Yiğit Aksakoğlu’nun doğum gününü kutlamak için bir konuşma yapan Ünzile Aksakoğlu, “Yiğit’in doğum gününü burada onunla aramızda duvarlar varken kutlamak beni ne kadar üzse de sizlerin burada olması, verdiğiniz destek çok önemli. Herkese teşekkür ediyorum. Yaş gününde dileğimiz Yiğit’in bir an önce özgürlüğüne kavuşması ve bu haksızlığın son bulması.” dedi. (HABER MERKEZİ)