Açıklanmayan SGK verileri Meclis gündeminde

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, SGK’nin aylık sigortalı istatistik verilerinin Aralık 2018’den bu yana açıklamadığını belirterek, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Ağustos 2018 ile Şubat 2019 arasında istihdamdaki kaybın 1 milyon 963 bin olduğunu belirten Bakan, “Eğer SGK sigortalı işçi sayısına ilişkin verileri açıklamış olsaydı bu istihdam kaybının ne kadarının sigortalı işçilerden kaynaklandığı ortaya çıkacaktı” dedi. Bakan, CİMER’e yaptığı başvurunun da beklemeye alındığını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Bakan, SGK’nin kurumsal internet sitesinde 2019 yılına ait tek bir veri bulunmadığını ifade etti. Bakan, TÜİK’in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını düzenli olarak açıklamasına rağmen İŞKUR ve özellikle SGK verilerinin açıklanmasında ciddi gecikmeler ve aksamalar yaşandığını söyledi. Bakan, “İŞKUR, Şubat 2019 verilerini kısa bir süre resmi internet sitesinde tuttuktan sonra kaldırmıştır. SGK ise işsizlik ve istihdamla ilgili önemli gelişme ve tartışmaların olduğu dönemlerde verileri geciktirmekte ve açıklamamaktadır” dedi.

İSTİHDAMDA 6 AYLIK KAYIP 1 MİLYON 963 BİN

Şubat 2019 dönemi TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; Şubat 2018’de 28 milyon 166 bin olan toplam istihdamın, 811 bin kişi azalarak Şubat 2019’da 27 milyon 355 bine gerilediğini söyleyen Bakan, Ağustos 2018 ile Şubat 2019 arasında istihdamdaki kaybın ise 1 milyon 963 bin olduğunu belirtti. Bakan, “Eğer SGK sigortalı işçi sayısına ilişkin verileri açıklamış olsaydı bu istihdam kaybının ne kadarının sigortalı işçilerden kaynaklandığı ortaya çıkacaktı.SGK, aylık sigortalı verilerini gizleyerek saygınlığını ve güvenilirliğini zedelemektedir. Ekonomi kontrollerinden çıktı, krizi yönetemiyorlar. Gerçekleri saklayarak hiçbir şey elde edemeyecekler. Kriz vatandaşın gırtlağına çöktü!” diye konuştu.

CİMER BAŞVURUSU BEKLEMEYE ALINDI

Konuyla ilgili geçen hafta 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e bilgi edinme başvurusu da yaptığını belirten Bakan, başvurunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından “yazışma/değerlendirme süreci” nedeniyle beklemeye alındığını ifade etti.

AÇIKLANMAMASININ GEREKÇESİ NEDİR?

Bakan, verdiği soru önergesinde, “Ülkemizin en büyük bütçeli kuruluşlarından biri olan, 2018 yılı geliri 381 milyar TL olan, aktif sigortalılar, emekliler ve bağımlılar dahil toplam 70 milyon insana hizmet veren ve kayıtlı istihdamla ilgili en büyük ve en geniş veri tabanına sahip olan SGK hangi gerekçe ile beş aydır sigortalı verilerini açıklamamaktadır?” diye sordu. İşe giriş ve ayrılma bildirgeleri elektronik ortamdan ulaştırılan, primleri tahsil eden, emekli aylıklarını ödeyen ve 33 binden fazla çalışanı olan SGK’nin sigortalı sayılarını bilip bimediğini ya da neden düzenli açıklamanının yanıtlanmasını istedi. SGK yönetiminin kurumun saygınlığını ve güvenilirliğini zedelediğini ifade eden Bakan, 2019 yılının aylık sigortalı verilerinin ne zaman açıklanacağını sordu. (Ankara/EVRENSEL)