Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi öldüren Bayar, cinayetten 7 ay sonra atılmış

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Araştırma Görevlisi Volkan Bayar ile onu azmettirdiği iddia edilen eski eşi Saadet Aylin Y. hakkında 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

3’ncü Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilen iddianamede Volkan Bayar ile eski eşi Saadet Aylin Y’nin kendi aralarında, silah alımı ve ruhsat işlemlerinin tamamlanması ile ilgili yazışmalarda, 4 akademisyene husumet beslediklerinin tespit edildiğine yer verildi. Çiftin ayrıca katliamdan 7 ay sonra disiplin soruşturması sonucu devlet memurluğundan da çıkarıldığı ortaya çıktı. (Eskişehir/DHA)