Kayseri Sarız Çağşak Köyü Muhtarı Derviş Altun tutuklandı

Kayseri’nin Sarız ilçesine bağlı Çağşak Köyü Muhtarı Derviş Altun, 2014 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımı dolayısıyla tutuklandı. Altun'un evinde yapılan arama sırasında bilgisayarına el konuldu. İfadesi alındıktan sonra hâkim karşısına çıkarılan Altun, “terör propagandası yaptığı” suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklama sonrası çeşitli köy dernekleri, Eğitim Sen Kayseri Şubesi ve Emek Partisi (EMEP) Derviş Altun’a destek mesajı yayınladı.

Sarız ilçesinde ve köylerinde yıllarca eğitimci kimliğine tanınan Altun, Çağşak Köyü Derneği Başkanlığı ve yöneticiliğinin yanı sıra EMEP Sarız İlçe Başkanlığı görevlerini yaptı. 31 Mart yerel seçimlerinde Çağşak Mahallesi Muhtarı seçilen Altun, sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

HACI BEKTAŞ-i VELİ DERNEĞİ: BU YILDIRMA POLİTİKASIDIR

Hacı Bektaş-i Veli Derneği Başkanı Sadık Genç, “Yıllarca eğitimci kimliği ile bu topraklara hizmet etmiş bir arkadaşımızın tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Geçmiş dönemlerde dernek yöneticiliği ve bu süreçte seçilmiş muhtar olmuş Derviş Altun’un tutuklanmasını doğru bulmuyoruz. Federasyon olarak tepkimizi her fırsatta göstereceğiz. Bu bir yıldırma politikasıdır. Arkadaşımız derhal serbest bırakılmalıdır” dedi.

KIRKISRAK KÖYÜ: KEYFİ UYGULAMALAR SON BULMALIDIR

Kırkısrak Köyü Derneği Başkanı Ersin Durmaz ise şunları söyledi: 5 yıl önce sosyal medyada paylaşılan bir şeyin cezası olmamalıdır. Ülkemizde cumhurbaşkanı dahil herkes düşüncesini söylemekte özgürdür. Ama bizim ülkemizde düşünce özgürlüğünün olmadığını bir kez daha görmüş olduk. Son olarak, muhtar adayı olurken ve seçildikten sonra belgesini alırken hiçbir şey yok, göreve geldikten sonra böyle bir durumun olması düşündürüyor. Keyfi uygulamalar son bulmalıdır.

ÇAĞŞAK KÖYÜ: SEÇİLMİŞ MUHTARIMIZ SERBEST BIRAKILSIN

Çağşak Köyü Derneği Başkanı Hüseyin Değirmenci, “Köyümüze ve çevre köylere yıllardır katkısı bulunan arkadaşımız Derviş Altun’un tutuklanması doğru değildir. Seçilmiş muhtarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SANCAKAĞIL KÖYÜ: DERVİŞ ALTUN’UN YANINDAYIZ!

Sancakağıl Köy Derneği Başkanı Orhan Akkaya, “Derviş Altun’a uygulanan bu durum kabul edilemez. Muhtar seçildiği köy başta olmak üzere diğer bütün köyler Derviş Altun’u iyi tanır. Her bölgeye bir katkısı olmuştur. Bu durum bizlere yönelik bir korku politikasıdır. Derviş Altun’un yanındayız” diye konuştu.

EĞİTİM SEN: ÖZGÜR DÜŞÜNCEYE AYKIRIDIR

Eğitim Sen Kayseri Şubesi “Sendikamızın üyeliğini yapmış, Sarız temsilciği görevinde bulunmuş bir arkadaşımızın sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle tutuklanmasını doğru bulmuyoruz. Baskının arttığı bu süreçte binlerce yurttaş sosyal medya gerekçe gösterilerek gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Bu özgür düşünceye aykırıdır” ifadelerini kullandı.

EMEP: DERVİŞ ALTUN DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR!

Görsel: Emek Partisi

Derviş Altun’un tutuklanmasına dair Emek Partisi Kayseri İl Örgütü de yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada “Partimizin Sarız İlçesi Başkanlığı görevini üstlenen yoldaşımız Derviş Altun’un sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Derviş Hoca, 30 yıl boyunca eğitimci kimliği ile tanınmış, köy derneği yöneticiliği ve partimizin ilçe başkanlığı görevini üstlenmiş arkadaşımızdır. 2014 yılında yapılan sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle tutuklanan Derviş Altun, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Çağşak Mahallesi (Köyü) Muhtarı seçilmiştir. Seçimler sürecinde başvurusunda hiçbir sıkıntı olmamasına rağmen, seçildikten sonra temiz belgesini almasına rağmen kısa bir süre sonra tutuklanması kabul edilemezdir” denildi.

Başta Çağşak Köyü ve çevre köyler olmak üzere tüm Kayseri halkına çağrıda bulunan EMEP İl Örgütü, “Artan baskı koşullarında, yıldırma politikalarına karşı, tüm yurttaşları Derviş Altun’a sahip çıkmaya çağırıyoruz. Derhal serbest bırakılmasını istiyoruz” ifadeleri kullanıldı. (Kayseri/EVRENSEL)