Sınır ötesi harekat sırasında yaralanan 2 asker yaşamını yitirdi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırlarında yer alan Hakurk bölgesinde başlatılan "Pençe Harekatı"nda yaralanan 2 asker yaşamını yitirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk'ta 27 Mayıs'ta başlatılan "Pençe Harekatı"nda, PKK tarafından bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin yaralandığı hatırlatıldı.

Yaralı askerlerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Yaşamını yitiren askerlerden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan ailesine haber verildi. (HABER MERKEZİ)