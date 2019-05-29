Ukrayna güçlerinin Donetsk’e saldırısında hayatını kaybedenler, 5. yılda anıldı

Okay DEPREM

Donetsk

Donetsk’e, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin (VSU) başlattığı askeri saldırının miladi beş yılı geride bıraktı. Beş yıl önce, 26 Mayıs 2014’te Ukrayna birlikleri, Donetsk kentinin kuzeyinde yer alan Sergey Prokofiyev Uluslararası Havalimanına hava kuvvetlerinin desteği eşliğinde topyekûn harekât başlatmış ve söz konusu tarih Donbass’ın geneline yayılacak büyük savaşın da bir nevi ikinci kilometre taşını oluşturmuştu.

Nisan ayında aynı adlı eyaletin kuzeyinde bulunan Slavyansk ve Krasnıy Liman şehirlerinde Kiev Rejimi’ne bağlı birimler ile yöreyi savunan halk milisleri ilk kez karşı karşıya gelmiş ve ülkenin güneydoğusundaki büyük iç harbin ilk kıvılcımı böylelikle ateşlenmişti. Donetsk Havaalanı ve civarındaki mahalleler kısa zaman içinde savaşın Donetsk cephesinin merkezi konumunu alacak; aylar boyu kesintisiz devam eden muharebe neticesinde bölgenin genel görüntüsü adeta Stalingrad’ı aratmayacak ve hatta onun adıyla anılmaya başlanacaktı.

2015’TEN BENİ ANMA ETKİNLİĞİ YAPILIYOR

Fotoğraf: Okay Deprem/Evrensel

2. Minsk Anlaşması’nın da etkisiyle büyük ölçüde 2015 yılının şubat ayı içerisinde sonlanan Donetsk Havalimanı bölgesi ve etrafındaki yerleşim birimlerindeki muharebe sonucunda VSU buradan Adyeevka yönüne çekilmek zorunda kalmış ancak geride büyük çoğunluğu kendisine ait olmak üzere yüzlerce ölü ve binlerce yaralı kalmıştı.

İşte bu kanlı dramatik tarihçe 2015’ten itibaren her sene 26 Mayıs’ta anılıyor, özellikle Donetsk’in Lenin Meydanı’nda kurbanların anısına miting düzenleniyor. Bu yıl da aynı şekilde binlerce vatandaş meydanda bir araya geldi.

"SAVAŞ HENÜZ BİTMİŞ DEĞİL"

Fotoğraf: Okay Deprem/Evrensel

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) Devlet Başkanı Denis Vladimiroviç Puşilin, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Donbass’ın bağımsızlık, özgürlük ve adalet yönündeki tercihini tanımak istemeyen Kiev rejimi; askeri, politik ve ekonomik bakımdan cephaneliğinde olan bütün metotları uygulama kararı aldı. Ne zaman ki bunlar başarılı olamadı, kendi ideolojisini bize aşılayamadı; Kiev hiç tereddüt etmeden can almaya girişti. Ve böylece bizim, Donbass sakinleri için önce günler, ardından da haftalar ve aylar geçmek bilmedi. Ve işte beş yıl geride kalmış oldu. Bu dönem bir taraftan bu zorlu çatışmanın yıllarıydı, bir diğer taraftan ise yeni devletin inşasının ve gelişiminin yılları. Tam beş senedir sizlerle bütün gücümüzle bir şeyler yaratmaya çalışıyoruz. Lakin ne yazık ki savaş henüz bitmiş değil, ağır topların ve hafif silahların atışlarının sesleri halen duyuluyor. Bizler seçimimizi beş yıl önce yaptık ve de yolumuzdan dönmeyeceğiz. Bize karşı kazanamayacak, bizi alt edemeyecekler”

Puşilin’in ardından kürsüye gelen Halk Sovyeti (konseyi) Başkanı Vladimir Videvka da, “Bugün bizler, savaş meydanında ölenler, evlerinde hayatlarını kaybedenleri onurlandırıyoruz. Kiev saldırganlarının savaş suçları asla unutulmayacak!” dedi.

Fotoğraf: Okay Deprem/Evrensel

Mitingin sonunda savaşın tüm kurbanlarının hatırasına yapılan pervaneli bir uçak maketinin önüne Donetskliler çiçekler bıraktı.

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