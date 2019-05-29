Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'la, Okan Buruk'un Başakşehir'le anlaştığı iddiası

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun tamamlanmasının ardından transfer dedikoduları ve haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Son olarak Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile anlaştığı, Rizespor'daki teknik direktörlük görevinden ayrılan Okan Buruk'un ise Başakşehir'in yeni teknik direktörü olma konusunda anlaştığı iddiası ortaya atıldı.

TRT Spor'un iddiasına göre Beşiktaş, Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı ve Avcı, Başakşehir ile yollarını ayırmak için görüşüyor. Yine TRT Spor'un öne sürdüğü bir iddiaya göre Rizespor ile yolları ayrılan Teknik Direktör Okan Buruk, Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Buruk'un imza atmak için Abdullah Avcı'nın ayrılmasını beklediği belirtildi.

#SONDAKİKA

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli hoca, Başakşehir ile yollarını ayırmak için görüşüyor. pic.twitter.com/mf9P4rpuR6 — TRT Spor (@trtspor) 29 Mayıs 2019

TRT Spor'un Twitter hesabından, Okan Buruk'un Başakşehir ile anlaşmaya vardığı yönünde yapılan paylaşım daha sonra kaldırıldı.

(SPOR SERVİSİ)