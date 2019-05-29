Antepli işçilerden Kale Kayış işçilerinin darbedilmesine tepki

Kale Kayış’ta direnişte bulunan işçilerin ve eşlerinin patron tarafından darbedilmesine Antepli işçilerden de tepki geldi. İşten atılma tehlikesi nedeniyle isimlerini yazamadığımız işçiler, Antep’te de benzer olayların yaşandığını anlatarak “Patronlar her yerde aynı” dedi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir çuval fabrikasında çalışan bir işçi saldırıyı insanlık dışı olarak değerlendirdi. "Hakkını arayan işçilere bu şekilde davranılması kabul edilemez" diyen işçi, şunları söyledi: "Hukukun da işlemediği bir ülke haline geldik. Adaletin sağlanması ve işçilerin hakkını alması için Kale Kayış işçilerinin yanındayız ve mücadelelerini destekliyoruz."

OSB’de bulunan bir halı fabrikasında çalışan işçi, yaşanan olayın ilk olmadığını söyledi. OSB’de bulunan fabrikaların patronlarının da direnişe çıkan işçilere aynı tutumu sergilediğini söyleyen işçi "Biz Gürteks’te greve çıktığımızda patronla görüşmek istemiştik, orada da patron yanımıza gelmiş ve aracıyla dönerken bize hakaret etmişti" dedi. Şehir ya da fabrika fark etmeden patronların her yerde daha fazla kâr peşinde olduğunu dile getiren işçi, bu yüzden işçilerin çok ağır koşullarda çalıştığını da vurguladı. Ülkenin içinden geçtiği süreç nedeniyle ses çıkartamadığını belirten işçi, "Sesini çıkaran herkese baskının yapıldığı böyle bir dönemde Kale Kayış işçilerinin direnişi tüm işçiler için çok önemlidir” dedi.

Yine Gaziantep OSB’de bulunan bebek bezi fabrikasında çalışan bir işçi, Kale Kayış işçileriyle Antep işçilerinin dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı. Patronun işçilere saldırısı sırasında polisin takındığı tutuma tepki gösteren işçi “Patron da, patronun oğlu da, polis de; hepsi birbirini besleyen, bize karşı kurulmuş bir mekanizma. Bu yüzden onlar nasıl birlik halindeyse biz de işçiler olarak birlik olmalıyız” dedi. Kale Kayış işçilerinin haklarını almasının, Antep OSB işçilerinin de yararına olacağını söyleyen işçi “Kale Kayış işçilerinin direnişi Antep OSB işçilerinin direnişidir” diye konuştu. (Antep/EVRENSEL)