29 Mayıs 2019 18:34

Antepli işçilerden Kale Kayış işçilerinin darbedilmesine tepki

Kale Kayış işçilerinin ve ailelerinin patron tarafından darbedilmesine tepki gösteren Antep OSB işçileri, "Onlar nasıl birlik halindeyse biz işçiler de birlik olmalıyız" dedi.

Antepli işçilerden Kale Kayış işçilerinin darbedilmesine tepki

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Kale Kayış’ta direnişte bulunan işçilerin ve eşlerinin patron tarafından darbedilmesine Antepli işçilerden de tepki geldi. İşten atılma tehlikesi nedeniyle isimlerini yazamadığımız işçiler, Antep’te de benzer olayların yaşandığını anlatarak “Patronlar her yerde aynı” dedi.

    Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) bir çuval fabrikasında çalışan bir işçi saldırıyı insanlık dışı olarak değerlendirdi. "Hakkını arayan işçilere bu şekilde davranılması kabul edilemez" diyen işçi, şunları söyledi: "Hukukun da işlemediği bir ülke haline geldik. Adaletin sağlanması ve işçilerin hakkını alması için Kale Kayış işçilerinin yanındayız ve mücadelelerini destekliyoruz."

    OSB’de bulunan bir halı fabrikasında çalışan işçi, yaşanan olayın ilk olmadığını söyledi. OSB’de bulunan fabrikaların patronlarının da direnişe çıkan işçilere aynı tutumu sergilediğini söyleyen işçi "Biz Gürteks’te greve çıktığımızda patronla görüşmek istemiştik, orada da patron yanımıza gelmiş ve aracıyla dönerken bize hakaret etmişti" dedi. Şehir ya da fabrika fark etmeden patronların her yerde daha fazla kâr peşinde olduğunu dile getiren işçi, bu yüzden işçilerin çok ağır koşullarda çalıştığını da vurguladı. Ülkenin içinden geçtiği süreç nedeniyle ses çıkartamadığını belirten işçi, "Sesini çıkaran herkese baskının yapıldığı böyle bir dönemde Kale Kayış işçilerinin direnişi tüm işçiler için çok önemlidir” dedi.

    Yine Gaziantep OSB’de bulunan bebek bezi fabrikasında çalışan bir işçi, Kale Kayış işçileriyle Antep işçilerinin dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı. Patronun işçilere saldırısı sırasında polisin takındığı tutuma tepki gösteren işçi “Patron da, patronun oğlu da, polis de; hepsi birbirini besleyen, bize karşı kurulmuş bir mekanizma. Bu yüzden onlar nasıl birlik halindeyse biz de işçiler olarak birlik olmalıyız” dedi. Kale Kayış işçilerinin haklarını almasının, Antep OSB işçilerinin de yararına olacağını söyleyen işçi “Kale Kayış işçilerinin direnişi Antep OSB işçilerinin direnişidir” diye konuştu. (Antep/EVRENSEL)

    Kale Kayış patronu ve oğlu; işçileri, ailelerini, çocuklarını darbetti

    Kale Kayış patronu ve oğlu; işçileri, ailelerini, çocuklarını darbetti

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Ordu Turnasuyu halkı HES'e bir kez daha geçit vermedi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Varlığı da tartışılan Cumhur İttifakında kafalar karmakarışık!

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    İşçiler dostlarını ve düşmanlarını yaşayarak öğreniyor

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Akar'ın "kendi dünyası" ve Johnson mektubu

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Acı reçete seçimden sonra
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Demokrasi Nöbetine katılan Avukat Aytaç: Hukuksuzluğa karşı duruş sergiliyoruz
    Demokrasi Nöbetine katılan Avukat Aytaç: Hukuksuzluğa karşı duruş sergiliyoruz

    İstanbul’da Demokrasi İçin Dayanışma Nöbetine katılan Avukat Aytaç, İstanbul seçimlerinin iptalinin ardından sürdürdükleri nöbeti değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Dersim Belediyesinde görevli 6 zabıta, valinin talimatıyla gözaltına alındı
    Dersim Belediyesinde görevli 6 zabıta, valinin talimatıyla gözaltına alındı

    Dersim Belediyesinde görevli 6 zabıta, valinin talimatı sonucu ters kelepçeyle gözaltına alındı ve biri hariç serbest bırakıldı.

    DİSK Başkanlar Kurulu: 23 Haziran seçimlerinde işçi hakları da oylanacak
    DİSK Başkanlar Kurulu: 23 Haziran seçimlerinde işçi hakları da oylanacak

    DİSK Başkanlar Kurulu, kıdem tazminatı başta olmak üzere işçi haklarına sahip çıkmak için 15 Haziran’da İstanbul Kartal’da miting düzenleme kararı aldı.

    Hollanda’da emeklilik hakkı için grev ve gösteriler sürüyor
    Hollanda’da emeklilik hakkı için grev ve gösteriler sürüyor

    Hollanda’da emeklilik hakkında iyileştirme talebiyle dün ulaşım çalışanları grev yaparken, bugün de diğer sektörlerden işçiler iş bıraktı.

    GÜNCELLENDİ
    Kitabında çocuk istismarı ifadeleri yer alan yazar ve yayıncı serbest bırakıldı
    Kitabında çocuk istismarı ifadeleri yer alan yazar ve yayıncı serbest bırakıldı

    Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı adlı kitapta çocuk istismarına detaylarıyla yer veren ifadeler büyük tepki topladı. Gözaltına alınan yazar ve yayıncı serbest bırakıldı.

    Dicle Deli'nin babası: Alanı kana bulayanları terörist olarak lanse ediliyor mu?
    Dicle Deli'nin babası: Alanı kana bulayanları terörist olarak lanse ediliyor mu?

    KESK İstanbul Şubeler Platformu, Ankara Katliamı’nda yaşamını yitiren Dicle Deli’yi “terörist” ilan eden AKP'li Serkan Bayram için savcıları göreve davet etti.

    GÜNCELLENDİ
    Avukatın etek boyunu "etiğe aykırı" bulan hakim görevden uzaklaştırıldı
    Avukatın etek boyunu "etiğe aykırı" bulan hakim görevden uzaklaştırıldı

    İstanbul Anadolu Adliyesinde avukatın eteğine kısa diyerek fotoğrafını çekip baroya göndermek isteyen hakim Mehmet Yoylu görevden uzaklaştırıldı.

    "Ataşehir Belediye Başkanı korumaları işçilere silah çekti ve darbetti" iddiası
    "Ataşehir Belediye Başkanı korumaları işçilere silah çekti ve darbetti" iddiası

    İstanbul Ataşehir Belediyesi binasında bildiri dağıtan Genel-İş yöneticileri ve işçilere, Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin korumalarının saldırdığı iddia edildi.

    Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'la, Okan Buruk'un Başakşehir'le anlaştığı iddiası
    Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'la, Okan Buruk'un Başakşehir'le anlaştığı iddiası
    Ramazan bayramı tatilinde yola çıkmak için en uygun gün ve saatler
    Ramazan bayramı tatilinde yola çıkmak için en uygun gün ve saatler
    GÜNCELLENDİ
    UEFA Avrupa Liginde final günü: Arsenal-Chelsea
    UEFA Avrupa Liginde final günü: Arsenal-Chelsea
    Tiyatroda taşın altına elini koymak
    Tiyatroda taşın altına elini koymak
    Türkçe rap Yeni e’nin haziran sayısında
    Türkçe rap Yeni e’nin haziran sayısında
    GÜNCELLENDİ
    Milli takımın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı
    Milli takımın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı
    ABD’li Bolton gerilime oynuyor: Saldırıların ardında kesin İran var
    ABD’li Bolton gerilime oynuyor: Saldırıların ardında kesin İran var

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Füceyre Limanında 4 gemiye düzenlenen saldırıların ardında İran’ın olduğunu iddia etti.

    GÜNCELLENDİ
    Gazeteci Kadri Gürsel yeniden cezaevine gönderildi
    Gazeteci Kadri Gürsel yeniden cezaevine gönderildi

    Cumhuriyet davasındaki cezası onanan Gazeteci Yazar Kadri Gürsel, cezaevine gönderildi. Gürsel, denetimli serbestlik başvurusu kabul edilirse cezaevinden çıkacak.

    Diyarbakır Tabip Odası ve SES: Açlık grevcileri uygun koşullarda tedavi edilsin
    Diyarbakır Tabip Odası ve SES: Açlık grevcileri uygun koşullarda tedavi edilsin

    Diyarbakır Tabip Odası ve SES Diyarbakır Şubesi, açlık grevi ve ölüm orucu eylemcilerine tıbbi müdahalenin uygun koşullarda yapılması çağrısı yaptı.

    Halfeti'de gözaltında işkence gören 28 kişi 12 gün sonra adliyeye çıkarıldı
    Halfeti'de gözaltında işkence gören 28 kişi 12 gün sonra adliyeye çıkarıldı

    Urfa’nın Halfeti İlçesi'nde 18 Mayıs'ta gözaltına alınan, işkence ve kötü muamele ile gündeme gelen 28 kişi, 12 gün sonra adliyeye çıkarıldı. 

    LGS için geri sayım | Sınavdan önce ve sınav esnasında neler yapılmalı?
    LGS için geri sayım | Sınavdan önce ve sınav esnasında neler yapılmalı?

    LGS kapsamında 1 Haziran’da yapılacak merkezi sınav için geri sayım başladı. Sınavdan önce neler yapılmalı?

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan Aydın: 1453’te fetih oldu ama Yeni Çağ’a Avrupa geçti
    Erdoğan Aydın: 1453’te fetih oldu ama Yeni Çağ’a Avrupa geçti

    Zeliş Irmak, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde güncel-tarih bağlamında gerçekler ve efsaneler, fetih ve gelecek tahayyülünü Tarihçi Yazar Erdoğan Aydın ile konuştu.

    İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü ve 10 ilçenin seçim kurulu müdürleri ifade verdi
    İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü ve 10 ilçenin seçim kurulu müdürleri ifade verdi

    İstanbul’da 31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü ve 10 ilçenin seçim kurulu müdürleri “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.

    34 hamile çocuğu adli makamlara bildirmeyen 18 doktora dava 
    34 hamile çocuğu adli makamlara bildirmeyen 18 doktora dava 

    Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 34 çocuğu hamile olduğu halde adli makamlara bildirmeyen 18 doktor için dava açıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu'ya "sahte haber" operasyonu ve yankıları
    Ekrem İmamoğlu'ya "sahte haber" operasyonu ve yankıları

    AKP'li siyasetçilerin ve AKP'ye yakın bazı medya organlarının Ekrem İmamoğlu'nun TV programındaki sözleri üzerinden başlattığı dezenformasyon kampanyası nasıl başladı, yankıları neler oldu?

    AYM'den Kemal Kılıçdaroğlu kararları 
    AYM'den Kemal Kılıçdaroğlu kararları 

    Anayasa Mahkemesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davacı veya davalık olduğu üç kararı aynı gün açıkladı. 

    Rusya: S-400'lerin teslimatında gecikme yok
    Rusya: S-400'lerin teslimatında gecikme yok

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın S-400'lerle ilgili "Haziran'a yetişmeyebilir" açıklamasının ardından Kremlin'den "gecikme yok" açıklaması geldi.

    YÖK'ten MEB'e yanıt: YKS’ye ilişkin bir sistem değişikliği gündemimizde yok
    YÖK'ten MEB'e yanıt: YKS’ye ilişkin bir sistem değişikliği gündemimizde yok

    Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, değişikliklerin gündeminde olmadığını açıkladı, “4-5 sene sonra doğacak çocuk için YÖK'ten don biçmesi beklenemez” dedi.

    Kızıltepe JİTEM Davası: Devletin suç işlediği gerçeği gizlenemez
    Kızıltepe JİTEM Davası: Devletin suç işlediği gerçeği gizlenemez

    Kızıltepe JİTEM Davası avukatı Erdal Kuzu, savcının “zaman aşımı” sebebiyle 10 sanık hakkındaki beraat talebini ve dava sürecini değerlendirdi.

    TMMOB İKK: Bülent Şık değil sorumlular yargılansın!
    TMMOB İKK: Bülent Şık değil sorumlular yargılansın!

    TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, kanser raporunu kamuoyu ile paylaştığı için hakkında dava açılan Dr. Bülent Şık’ın yarın görülecek davasına çağrı yaptı.

    'Kemal Kurkut doğrudan vuruldu' diyen UKB'den geri adım: Kurşun sekti
    'Kemal Kurkut doğrudan vuruldu' diyen UKB'den geri adım: Kurşun sekti

    Ulusal Kriminal Büro, ikinci raporunda failin polis Y.Ş. olduğu tespitini yineledi.

    Şule Çet davası: Karar ya başka Şule’lerin önüne geçecek ya da yaratacak
    Şule Çet davası: Karar ya başka Şule’lerin önüne geçecek ya da yaratacak

    Şule Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, soruşturma ve yargılama sürecini değerlendirdi. Yıldırım, "Savunma artık insanlık ve ahlak ölçütlerini aştı" dedi.