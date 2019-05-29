Ordu Turnasuyu halkı HES'e bir kez daha geçit vermedi

Ordu Turnasuyu ırmağı üzerinde yapılmak istenen HES projesi için “Halkı bilgilendirme toplantısı” yapıldı. Toplantıda, daha önce mahkeme kararıyla iki kez durdurulan projenin yeniden yapılmak istenmesine yöre halkı tepki gösterdi.

Toplantıya, içme suyunu Turnasuyu Irmağı'ndan sağlayan Gülyalı Mahallesi’nin Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özbucak, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

"ÜÇÜNCÜ KEZ DURDURACAĞIZ"

Toplantıda söz alan Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, projenin anlatıldığı gibi olmadığını belirterek “Bu projeyi iki kez durdurduk. Israrlarının amacı halkın çıkarını değil kendi kazançlarını düşünmeleri. Buranın yapısı bozulacak. Ayrıca bu bölgenin bir bölümü heyelan alanı kapsamında. Bu projeyi üçüncü kez de engelleyeceğiz” dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özbucak da, “Toplantının merkeze çok uzak olan Erenli Köyü'nde yapılmasının halkın katılımını engellemek için olduğunu biliyoruz ama yine de amacınıza ulaşamadınız” dedi.

"GÖREVİM HALKIN ÇIKARINI KORUMAK"

Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe ise “Belediye başkanı olarak bu projede tarafım. HES’i engellemek halkın çıkarına olduğu için tüm süreçlerde taraf olacağız. İlçenin suyunu buradan sağlıyoruz. Halkımız susuz kalacak. Irmak kenarında dinlenme alanları projemiz var. Suyu olmayan ırmak neye yarar? Bugün bu projenin zararlarına suskun kalırsam yarın halk yakama yapışır ve bana 'Bize HES’in zararlarını neden anlatmadın, neden sahip çıkmadın?' diyerek tepki gösterirler. Ben bu projenin durdurulması için çaba harcayacağım” dedi.

Yöre halkının da tepki gösterdiği toplantıda "projeyi istemiyoruz" diye tutanak tutularak yetkililere teslim edildi. Ordu Çevre Derneği ve Gülyalı Belediyesi, birlikte projenin anlatıldığı bir toplantı yapmayı kararlaştırdı.

Turnasuyu HES projesi toplantısına Avcılar Atıcılar İhtisas Kulübü Başkanı Kadir Engin de katıldı. Engin, yaptığı konusmada "Projeye karşıyız. Tarım arazileri var, burada fındık, kivi ve çilek üretiliyor, seralar bulunuyor. Buralarda yaban hayvanları var. Proje hepsine zarar verecek" dedi. (Ordu/EVRENSEL)