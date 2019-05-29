DİSK Başkanlar Kurulu: 23 Haziran seçimlerinde işçi hakları da oylanacak

Başkanlar Kurulunu toplayan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) “23 Haziran seçimleri aynı zamanda, iktidar tarafından 10 Nisan 2019’da ilan edilen ve işçilerin hakları açısından ciddi tehlikeler içeren ‘dönüşüm adımlarına’ dair de bir referandumdur” dedi. DİSK Başkanlar Kurulu, kıdem tazminatı başta olmak üzere işçi haklarına sahip çıkmak ve hak hukuk adalet mücadelesini kazanmak için 15 Haziran’da İstanbul Kartal’da miting düzenleme kararı aldı.

27 Mayıs’ta DİSK Genel Merkezinde Başkanlar Kurulunu toplayan DİSK sonuç bildirgesini açıkladı. Açıklamada ülkeyi yönetenlerin, krizi yok saydığı, halkın iş ve aş taleplerini küçümsediği, emeklilik hakkı talep edenleri aşağıladığı belirtildi.

Halkın sandıklardan çıkan iradesinin de yok sayıldığı ifade edilen açıklamada, “KHK’lilerin belediye başkanı adayı olmalarına izin verilmesine rağmen seçimleri kazandıktan sonra ‘KHK’li olmaları’ gerekçe gösterilerek yerlerine seçimi kaybedenlerin atanmasının ardından halkın iradesine en büyük darbelerden biri İstanbul’da indirilmiştir. YSK, ‘partiye göre hukuk’ içtihadı üreterek adalete ve demokrasiye çok büyük bir darbe vurmuştur” dendi.

23 Haziran’dan sonra işçilerin haklarına yönelik ciddi tehlikeler içeren ‘dönüşüm adımları’nın yaşama geçirileceğinin ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ekonomik hedefler, işçi sınıfı için çözüm değil daha fazla sorun anlamına gelmektedir. İstanbul yerel seçiminin tekrarı sonrasında gündeme getirileceği anlaşılan kıdem tazminatının fona devri, işçilerin önemli bir iş güvencesi dayanağını ortadan kaldıracak, kıdem tazminatının miktarını düşürecek ve ödenmesini zorlaştıracaktır. Bireysel emeklilik sisteminin zorunlu olması ise kriz koşullarında zaten reel olarak gerileyen ücretler üzerinde yeni bir yük anlamına gelecektir. Açıklanan hedefler arasında emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümü değil, aksine sosyal güvenlik hakkını daha da budanacağına dair işaretler yer almaktadır. Vergi reformu adı altında kurumlar vergisinin kademeli olarak düşürülmesi ve ‘Verginin tabana yayılması’ hedefi ise vergi adaletsizliğini daha da derinleştirecek politikalardır” ifadeleri yer aldı.

23 Haziran 2019’da İstanbul’da tekrarlanacak yerel seçimlerin, tek başına yerel seçim olmanın ötesinde anlamlar taşıdığı belirtilen açıklamada, “23 Haziran’da sadece bir belediye başkanı seçilmeyecek, seçimlerle iktidarı değiştirme/uyarma hakkının ve demokrasinin geleceğine dair bir referanduma gidilecektir. 23 Haziran seçimleri aynı zamanda, iktidar tarafından 10 Nisan 2019’da ilan edilen ve işçilerin hakları açısından ciddi tehlikeler içeren ‘dönüşüm adımlarına’ dair de bir referandumdur. Emeğin başkenti İstanbul’da işçilerin tercihi, bir yandan demokrasi ve adalet mücadelemizi; bir yandan da kıdem tazminatı hakkı, insanca yaşanacak ücret hakkı, güvenceli çalışma hakkı, emeklilik hakkı mücadelemizi güçlendirecek yönde olmalıdır” dendi.

15 HAZİRAN’DA MİTİNG KARARI

DİSK Başkanlar Kurulunda şu kararlar alındı:

DİSK Başkanlar Kurulu 23 Haziran seçimlerinde oy kullanacak tüm işçileri, demokrasi, adalet ve emeğin hakları mücadelesini güçlendirecek, ülkeyi yönetenlere ‘Haklarımıza ve irademize saygı göster’ mesajını verecek biçimde tercihlerini yapmaya çağırmaktadır.

DİSK Başkanlar Kurulu, kıdem tazminatının fona devredilmesi başta olmak üzere, işçi sınıfının haklarına yönelik tehlikeli adımlara karşı, DİSK üyesi veya diğer konfederasyonlara üye işçilerin, örgütlü-örgütsüz tüm işçilerin ortak mücadelesinin yükseltilmesi gerektiğinin altını çizer.

15-16 Haziran 1970 büyük işçi direnişinin 49’uncu yılında bu görkemli direnişin ve bugün işçi sınıfının karşı karşıya olduğu tehlikelerin işçilere anlatılmasının önemine dikkat çeken DİSK Başkanlar Kurulu, “15-16 Haziran’ın ışığında haklarımızı savunuyoruz” konulu bildiri, afiş çalışmaları, işyeri toplantıları, bölge temsilciler kurulları vb. aracılığıyla ülke çapında yaygın bir aydınlatma çalışmasının başlatılmasına karar vermiştir.

DİSK Başkanlar Kurulu, işçilerin kıdem tazminatı başta olmak üzere haklarına sahip çıkma iradesini bir kez daha göstermek, işçilerin “hak, hukuk, adalet” mücadelesini yükseltmek hedefiyle 15 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Kartal’da bir miting düzenlenmesine karar vermiştir.

(İstanbul/EVRENSEL)