Cizre kayyumundan belediyeye "ödenmemiş maaş" haczi

Belediyeyi 220 milyon TL borçla bırakan, hizmet binası dahil birçok taşınmazı devreden Cizre kayyumu, 15-31 Mart tarihleri arasındaki 15 günlük maaşının hesabına yatırılmadığını belirterek, belediyeyi icraya verdi.

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı Faik Arıcan, kayyumluk yaptığı dönemde 15 günlük maaşının hesabına yatırılmadığı gerekçesiyle belediyeyi icraya verdi. Mezopotamya Ajansının haberine göre, bir süre önce kaymakamlık yazı işleri müdürlüğü, belediyeyi arayarak, Kayyum Kaymakamın 15-31 Mart tarihleri arasındaki 15 günlük maaşının hesabına yatırılmasını istedi. Belediyenin parayı yatırmaması üzerine Kayyum Arıcan’ın imzasıyla belediyeye konuya ilişkin yazılı tebligat gönderildi.

KAYMAKAM: MAAŞI İVEDİ OLARAK YATIRIN

Söz konusu tebligatta, “Kayyum belediye başkanı olarak görev yapan ilçemiz Kaymakamı Sayın Faik Arıcan’ın 15.03.2019-31.03-2019 tarihleri arasındaki 15 günlük maaşının hesabına aktarılmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu ödenmeyen maaş miktarının ivedi ilçemiz Kaymakamı Sayın Faik Arıcan’ın ilgili hesabına yatırılması ve sonucunda Kaymakamlığımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim” denildi.

BELEDİYE: MALİ KAYNAKLAR YETERSİZ

Yazılı tebligat üzerine Cizre Belediye Eş Başkanı Mehmet Zırığ’ın imzasıyla talebe yanıt verildi. Yanıtta, “15 günlük maaş belediyemizin içinde bulunduğu ekonomik durum ve mali kaynakların yetersizliği nedeniyle ödenememiştir” denildi. Maaşın yatırılmaması üzerine İlçe Kaymakamı Arıcan, Cizre İcra Dairesine başvurarak, belediyeyi icraya verdi. İcra Dairesi, yapılan başvurunun ardından belediyeye gönderdiği yazıda, 15 günlük 6 bin 743.84 TL maaş ödemesinin 7 gün içerisinde yapılmasını istedi.

Cizre Belediyesinin kayyum döneminde 220 milyon 793 bin TL borç geride bıraktığı ifade edilirken aynı dönemde belediye hizmet binası dahil 2 yol ve Cumhuriyet Meydanı’nın da aralarında bulunduğu 12 taşınmazın devredildiği belirtildi.

“MALZEMELER KAMYONLA GÖTÜRÜLDÜ”

Mardin’in Derik Belediyesinde ise kayyum döneminde alınan 180 bin TL değerindeki demirbaş eşyanın kamyona yüklenip götürüldüğü iddia edildi.

Mezopotamya Ajansından Ahmet Kanbal’a konuşan HDP’li Belediye Meclis Üyesi Murat Aslan, “Bunlar belediyenin bütçesiyle alınmış malzemelerdi. Ancak burada çalışan görevlilere sorduğumuzda ‘Ben geldiğimde öyleydi. Malzemelerin kimin sorumluluğunda olduğunu bilmiyoruz’ gibi bir cevapla karşı karşıyayız. Yani tamamen keyfi, bakkal mantığıyla yürütülmüş bir kurum haline getirilmiş” dedi.

Kayyum döneminde belediyenin sosyal medya hesabından yayımlanan “Mali Durum Tablosu”nda Kadın Dayanışma ve Geliştirme Merkezine belediye bütçesinden 180 bin TL değerinde malzeme alındığı kaydedildi. (HABER MERKEZİ)