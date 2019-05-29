Hollanda’da emeklilik hakkı için grev ve gösteriler sürüyor

Nuri KARABULUT

Amsterdam

Hollanda’da hükümetin emeklilik hakkında iyileştirmeler yapması talebiyle dün toplu taşımacılıkta yüzde 85 katılımla yapılan başarılı grevin ardından, bugün de diğer sektörlerde greve gidildi.

FNV, CNV ve VCP sendika federasyonlarının çağrısıyla metal, endüstri, inşaat ve temizlik gibi sektörlerde çalışanlar 24’lik greve çıktı.

Schiphol Havaalanı’nda da eylemler gerçekleşti. Temizlik işçileri ve güvenlik görevlileri havaalanında kısa süreli iş bırakma eylemi yaptı. Bunun sonucu olarak yolcuların işlemleri ve valizlerini almaları uzun sürdü.

Fotoğraf: Evrensel

KİTLESEL GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Sektörlerde yapılan grevle birlikte Den Haag, Arnhem, Eindhoven ve Groningen kentlerinde gösteriler düzenlendi. Gösterilere binlerce kişi katılarak emeklilik hakkında iyileştirme talep etti. Gösterilerde sendikalar adına yapılan konuşmalarda, hükümetin adım atmaması durumunda yeni eylemlerin gündeme geleceği ifade edildi.

Fotoğraf: Evrensel

SENDİKALARIN TALEPLERİ NELER?

Emeklilik yaşı 66 yaşında dondurulmalı

Daha erken emekli olmak isteyenlerden kesinti yapılmamalı

Emekli maaşları her kuşak için arttırılmalı

Herkese emeklilik hakkı sağlanmalı

Hollanda’da emeklilik hakkı için toplu taşımacılıkta grev günü