Yalova'da avukatı darbeden kişi serbest bırakıldı

Yalova Barosuna kayıtlı Avukat Mustafa Niyazi avukatlık ücretini talep ettiği kişi ve 2 kişi tarafından darbedildi. Gözaltına alınan saldırgan Efkan A. serbest bırakıldı. Niyazi, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti. Yalova Barosu da yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı.

Avukat Mustafa Niyazi, müvekkilinin kız kardeşinin sevgilisi Efkan A’yı arayıp, avukatlık ücretini talep etti. Gazipaşa Caddesi’nde buluşma noktasına gelen Efkan A. ve yanındaki 2 kişi, Avukat Mustafa Niyazi’yi darbetti ve daha sonra kaçtı.

Avukat Niyazi, Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan Efkan A. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polisin diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Avukat Mustafa Niyazi, “Müvekkilimin kız kardeşinin erkek arkadaşı ‘Para konusunda sadece benimle muhatap ol’ dedi. Ben de kendisini aradım. Sahilde yürürken E.A. ve 2 arkadaşı hiçbir şey söylemeden saldırdı. Şahıs ne hikmetse karakola gitmiş, ifadesini vermiş ve serbest bırakılmış. Bugün benim başıma gelenin, yarın meslektaşlarımın başına gelmeyeceğinin garantisi yok” dedi.

AVUKATLARDAN SALDIRIYA TEPKİ

Yalova Barosu, yaşanan saldırıyı kınadı. Yalova Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar adına açıklama yapan Baro Başkanı Fedayi Doğruyol, “Meslektaşımıza ve adil yargılanma hakkının teminatı olan tüm avukatlara karşı uygulanan her türlü şiddet ve itibarsızlaştırma çabasını kınıyor, faillerin bir an önce yakalanarak tutuklanmalarını talep ediyor, hak arama özgürlüğünün teminatı olan avukatlar olarak asla susmayacağımızı ve faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermeleri için davanın takipçisi olacağımızı bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)