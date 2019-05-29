ODTÜ çalışanları, mobbinge ve keyfi uygulamalara karşı çıkıyor

ODTÜ’de Taşıt İşletme Müdürlüğü çalışanları, mobbinge uğradıklarını, fazla mesai ücretlerinin düşürüldüğünü ve rutin işler dışında yaptıkları işlere dair ücretlerinin kesildiğini belirtti. Çalışanlar, bu konuda ODTÜ yönetimini adım atmaya çağırdı.

ODTÜ Taşıt İşletme Müdürlüğü çalışanları, Taşıt İşletme Müdür Vekili Necfmettin Keskin’in uygulamaları karşısında basın açıklaması gerçekleştirdi. Rektörlük binası önünde gerçekleşen açıklamayı, çalışanlar adına Mustafa Kiper okudu. Açıklamaya ODTÜ Eğitim Sen de destek verdi.

Açıklamada şoför Mustafa Kiper, kriz koşullarının herkesi olumsuz etkilediği bu dönemde, fazla mesai ücretlerinin düşürüldüğünü ve rutin işler dışında yaptıkları işlerin ücretlerinin de kesildiğini dile getirdi. Atanan müdür vekilinin kendisine verilen yetkiyi daha fazla emek sömürüsü için kullandığını ifade eden Kiper, bu uygulamları eleştirenlerin ise hakarete uğradığını ve itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını dile getirdi. Kiper, müdür vekiline yakın duran çalışanların şoför sayısı az olmasına karşın görece hafif işlerde çalıştırıldığını, kimilerine de hak etmedikleri hlde fazla mesai ücreti verildiğini söyledi.

"GURUR DUYDUĞUMUZ ODTÜ BU DEĞİL"

Bu sorunları defalarca dilekçeler yoluyla bildirmelerine rağmen ODTÜ yönetiminin hiçbir adım atmadığını ifade eden Kiper, son olarak YÖK üzerinden konuyu gündem ettiklerini ancak yine bir sonuç elde edemediklerini dile getirdi. Kiper, “Her zaman ODTÜ’nün bir parçası olmaktan gurur duyduk. “Ancak üzülerek söylememiz lazım ki bizim parçası olmakla gurur duyduğumuz ODTÜ bu ODTÜ değil” diyen Kiper, ODTÜ yönetimini, çalışanlarının sesini duymaya çağırdı. (Ankara/EVRENSEL)