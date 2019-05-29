Bilirkişi raporu: Şengül Karaca’nın ölümü adli tahkikatle aydınlatılabilir

Öğretmen Şengül Karaca’yı 4 Mayıs 2017’de pencereden atarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Hasan Aydın’ın duruşması İstanbul 31’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkemeye ulaşan ATK raporunda ölümün intihar mı cinayet mi olduğunun tıbbi değerlendirmeyele tespit edilemeyeceği söylendi. Sanık Aydın yine tutuklanmadı.

Mahkemeye ulaşan adli tıp raporunda, Şengül Öğretmen’in “Ölümüne neden olan travmatik değişimlerin tamamının yüksekten düşmeyle oluşmasının mümkün olduğu, sanık tarafından atılmayla mı, kendisinin aşağıya atlamasıyla mı meydana geldiği husunda tıbben değerlendirme yapılamadığı ve olayın adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olduğu” belirtildi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinde 9’uncu celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Hasan Aydın katılmadı. Ölen Şengül Karaca’nın ağabeyi şikayetçi Yalçın Karaca’nın avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmada hazır bulundu.

ADLİ TIP RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

Mahkeme Başkanı Necmettin Kafalı, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun 26 Nisan 2019 tarihli raporunun mahkeme dosyasına gönderildiğini belirtti. Raporda, Şengül Karaca’nın ölümünün otopsi raporunda alınan doku örneklerinin Kimya İhtisas Dairesinde incelenmesi neticesinde alkolün ölümü meydana getirebilecek düzeyde olmadığı, ayrıca tespit edilen Ketiapin maddesinin ilaç etken maddesi olduğu ve tedavi düzeyinde olduğu, aranan toksik maddelerin bulunmadığı, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı da kaydedildi. Ayrıca Karaca’nın ölümünün genel beden travmasına bağlı geliştiği de belirtilerek “Ölümüne neden olan travmatik değişimlerin tamamının yüksekten düşme ile oluşmasının mümkün olduğu, sanık tarafından atılmayla mı, kendisinin aşağıya atlamasıyla mı meydana geldiği husunda tıbben değerlendirme yapılamadığı ve olayın adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olduğu” ifade edildi.

SANIĞIN TUTUKLANMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

Söz alan şikayetçi Yalçın Karaca’nın avukatları, “Adli tıp raporu dikkate alındığında maktülün intihar eğilimi olup olamayacağı hususunun araştırılması gerekmektedir. Bu nedenle yeni rapor alınması gerekmektedir. Ayrıca maktülün facebook üzerinde kullandığı mail adresinin, cep telefonuna açık olan gmail adresiyle bağlantılı olduğunu tespit ettik. Bu nedenle cep telefonunun yeniden bilirkişiye gönderilmesini, Facebook’unda inceleme yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz” dediler.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanması talebini reddetti. Heyet, maktülün cep telefonunun bilirkişiye gönderilerek sosyal medya hesaplarına ulaşılması için ek rapor aldırılmasına hükmetti. (İstanbul/EVRENSEL)

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