Diyarbakır Tabip Odası ve SES: Açlık grevcileri uygun koşullarda tedavi edilsin

Diyarbakır Tabip Odası ve SES Diyarbakır Şubesi sona eren açlık grevi ve ölüm orucu eylemcilerine tıbbi müdahalenin uygun koşullarda yapılması çağrısı yaptı. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Şerif Demir, tedavi sürecinin nasıl olması gerektiğini anlattıkları bir kılavuzu cezaevlerine ilettiklerini buna rağmen mahpusların uygun şekilde tedavi edilmediğine dair kaygı verici bilgilere ulaştıklarını söyledi.

"HUKUKA UYGUN DAVRANMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Diyarbakır Tabip Odası ve SES Diyarbakır Şubesi adına ortak basın açıklamasını yapan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Şerif Demir, “Uzun süreli açlığın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri bilinmektedir. Açlık grevinin sonlandırılması süreci de sağlık açısından ciddi riskler barındırmaktadır. Açlık grevi yapanların kaybettiklerinin yerine konması ve normal beslenmeye geçiş süreci belli kuralları gerektirmektedir. Uzun süreli açlık sonrası ayrıntılı muayene, tetkik, tedavi ve özel bir beslenme programı gerektirir” dedi.

Daha önceki deneyimlerden hazırlanan ve açlık grevcilerin nasıl bir tedavi sürecinden geçeceğini anlatan bir kılavuz hazırlayıp cezaevlerine ve ilgili bakanlıklara ilettiklerini söyleyen Demir, tüm uyarılarına rağmen gerekli ve yeterli hazırlıkların yapılmadığı ifade etti. Demir, açlık grevini sonlandırmış olan mahpusların cezaevi hekimine ve oradan sevk edilerek hastanelere ulaşmalarında sorumluluğu olan idarecilerin bu konuda zorluk çıkarmamalarını hatırlatan Demir, “Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerini tedavi kılavuzlarına uymaya, tedavi süreçlerini cezaevlerinin olanakları ile sınırlandıran yaklaşımlarından vazgeçmeye ve hukuka uygun davranmaya çağırıyoruz”dedi. Açıklamada Bölge illerinde açlık grevini sonlandırılan tutukluların tedavi sürecinde yaşananlara ilişkin rapor basınla paylaşıldı.

36 KİŞİDEN 9’U TABURCU EDİLDİ

Açıklanan rapor ise şöyle;

"Cezaevleri dışında açlık grevi eylemini sürdürenlerden Diyarbakır, Batman, Mardin, Urfa’dan gelenler 18’i Diyarbakır'da özel hastanede muayeneleri ve kan tetkikleri alındıktan sonra uygun tedavi ve beslenmeye geçildi. Diyarbakır’daki 230 açlık grevi eylemcisinin 21’i 26/05/2019 tarihinde Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi. Hastanede mahpuslar kelepçeleri çıkarılarak muayene edilmiştir. Sonrasında yatağa kelepçeli bir şekilde tedavileri yapılmıştır. Hastaneye son getirilen 6 eylemci minibüsten indirilirken eşlik eden güvenlik güçleri tarafından iteklenerek servise çıkartılmıştır. Kelepçeli tedavi ve kötü muamele için hastane yönetimi ve cezaevi savcısıyla görüşüldü. Kötü muameleye uğrayan kişilerin fiziki muayenesinde herhangi bir darp cebire rastlanmadı. 27/05/2019 tarihinde ise Cezaevi kampus polikliniğinde 3 dahiliye-1 kardiyoloji- 1 nöroloji- 1 psikiyatri hekimi ve diyetisyenden oluşan heyet görevlendirildi. Geri kalan 209 açlık grevcisinin muayeneleri, tıbbı tetkik ve kan tahlilleri yapılmıştır. Muayene ve tahliller sonrasında 15 kişi daha hastaneye sevk edilmiştir. Çıkan sonuçlara göre sevklere devam edilmektedir. Hastaneye getirilen 36 kişiden ilk getirilen gruptaki 9 kişi taburcu edilmiştir. Diğer açlık grevcilerinin tedavileri devam etmektedir.

ELAZIĞ’DA 27 KİŞİNDEN 5 KİŞİ HASTNEYE SEVK EDİLMİŞTİR

Elazığ’da 27/05/2019 günü önce revirde grevcilerin muayeneleri yapıldıktan sonra gerekli tetkikler için hastaneye sevk edileceği cezaevi idaresince belirtildi. Ancak Kadın mahpuslar ile 1 ve 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan mahpusların dilekçe vermiş olmalarına rağmen henüz sevklerin yaşanmadığı, öğleden sonra hastaneye sevk edileceği ifade edilmiştir. Tahlilleri ve tetkiklerin yapılacağı tarafımıza iletilmiştir. 28/05/2019 günü ise yeniden avukatlar tarafından ziyaret sağlanmıştır. 26 Aralık’ta açlık grevine başlayan eylemcilerden Serkan Eren, Ahmet Tekin, Yasin Güngör’ün hastaneye sevki sağlanmıştır. Bu mahpusların kan kusmasına rağmen yeniden cezaevine gönderilmiştir. Ayrıca 9 mahpus daha hastaneye sevk edilmiştir. Yine aynı gün içerisinde 27 mahpusun daha sevk edileceği belirtilmiştir. Diğer mahpusların tedavilerinin kampus içerisinde yapılacağı söylenmiştir. Sevkler henüz yapılmamıştır ancak yapılacağı söylenmiştir. Mahpuslardan bir kısmının kan örneği alınmıştır ve sonuçlar beklenmektedir. Sonuçlara göre uzman dahiliye doktoru ve diyetisyen değerlendirmesi sonrasında sevk edilecek veya diyet listesine göre tedavi uygulanacaktır. 28 mayıs itibariyle çoğu açlık grevcisinin kan örnekleri alınmıştır. 28 mayıs tarihinde 27 kişinin sevk edileceği iletilmiştir. ancak 5 kişinin sevk edildiği bilgisi alınmıştır. Cengaver Aykul 163 gün olmasına rağmen kan alınmamış ve hastaneye sevk edilmemiştir.

MALATYA’DA GREVCİLERİN HEPSİ TEDAVİ EDİLİYOR

Elbistan’da 24 açlık grevcisi bulunmaktadır. Hepsinin kan tahlilleri alındıktan sonra hastaneye götürüleceği ifade edilmiştir. Savcı ve cezaevi idaresiyle ile görüşülmüştür, gerekli hassasiyetle yaklaşılacağı aktarılmıştır. Malatya’da ise 15 açlık grevcisi vardır. 3 açlık grevcisi 5 Ocak’ta başlayan grupta yer almaktadır. Grevcilerin hepsi hastaneye götürülmüştür. Dahiliye uzmanı tarafından muayeneleri yapılmıştır. grevciler cezaevine geri getirilmiş, ancak tahlil sonuçlarına göre tekrar hastaneye götürülecekleri aktarılmıştır.

Bayburt Cezaevinde 18 kadın açlık grevcisi, Gümüşhane’de ise 5 erkek açlık grevcisi bulunmaktadır. 27/05/2019 tarihi itibariyle hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Kadın mahpusların kan tahlilleri yapılmıştır. Cezaevi idaresi ile görüşülerek yemek listesi açlık grevini sonlandıran mahpusların sağlık durumlarına uygun bir şekilde güncellenmiştir. Erzincan’da 26/05/2019 günü cezaevinde bulunan grevciler ile görüşme yapılmış ve doktor kontrolü yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilecekleri söylenmiştir. 27/05/2019 tarihinde mahpuslar ve cezaevi idaresi ile görüşme yapılmıştır. revir doktorunun bilgisi doğrultusunda öğleden sonra 15 grevci hastaneye sevk edilmiştir. Hastanede gerekli tetkikler yapıldıktan sonra cezaevine geri gönderilmişlerdir.

SİVEREK'TE KELEPÇELİ MUAYENE

Siverek’te 26/05/2019 Tarihinde 1. grup açlık grevi eylemcileri ile görüşme yapıldı. Yine ziyaret sırasında muayene için hekimin cezaevine geldiği bilgisi alındı. Cezaevi idaresi ile hastaneye sevklerin sağlanması gerektiğine dair görüşmeler yapıldı. 27/05/2019 tarihinde ikinci bir ziyaret yapılarak 3 kadın açlık grevcisinin hastaneye sevklerinin sağlandığı bilgisi alınmıştır. Erkek mahpuslardan 12 kişinin hastaneye sevki sağlanmıştır. Sunay Yaman isimli mahpusun kan alınma esnasında gözde kararma nedeniyle sedyeden düşmüş ve burnun kırık ile kaşında yarık oluşmuştur. Erkek grevciler kelepçeli muayeneye tabi tutulmuştur. Erkek mahpusların muayene esnasında kelepçelerin çıkarılmadığı tarafımıza iletilmiştir." (Diyarbakır/EVRENSEL)