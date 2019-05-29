Leyla Güven'in yargılamasının durdurulması talebine ret

Tecride karşı 200 gün açlık grevi yapan DTK Eşbaşkanı ve HDP Milletvekili Leyla Güven'in yargılandığı davada, avukatların dokunulmazlık kapsamında yargılamanın durdurulması yönünde yaptıkları talep mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Afrin operasyonuna dair açıklamaları ve farklı tarhilerde katıldığı eylem, etkinlikler gerekçe gösterilerek tutuklanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'in "örgüt yöneticiliği" iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.



200 gün sürdürdüğü açlık grevi sonrası tedavi altına alınan Güven'in katılmadığı duruşmada, avukatları Reyhan Yalçındağ, Cemile Turhallı Balsak ve Cemil Şıvan Özen hazır bulundu. Duruşmayı, Almanya Sol Parti Milletvekili Hakan Taş ve Hollanda Türkiye Büyükelçiliği'nde görevli diplomatlar izledi.



Duruşma, Güven'in Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir başkanın da aynı dosyayla birleştirilmesiyle yargılanmaya devam edildi. İddia makamı, birleştirilen dosya nedeniyle Güven'in savunmasının tespitine ve yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verilmesini talep etti.

YARGILAMANIN DURDURULMASI TALEP EDİLDİ

Dosyaya ilişkin savunma yapan Avukat Reyhan Yalçındağ, Güven'in milletvekili olması nedeniyle Anayasa'nın 83'üncü maddesi kapsamında yargılamanın durdurulması yönünde yeniden talepte bulundu. Yalçındağ, Güven'e adli kontrol tedbirleri kapsamında uygulanan yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Mahkeme, avukatların yargılamanın durdurulması ve adli kontrol tedbiri olarak uygulanan yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini reddederek duruşmayı erteledi. (İstanbul/MA)