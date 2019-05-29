TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş: Cezasızlık, gazetecilere saldırıları tetikledi

CHP’nin Gazeteci Kökenli Milletvekili Utku Çakırözer ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, İstanbul’da TGS Basın Akademisinde basın toplantısı düzenledi. Gazetecilere yönelik saldırıların kınandığı basın toplantısında mayıs ayında gazetecilerin yaşadıkları hak ihlalleri aktarıldı.

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş yaptığı konuşmada son zamanlarda gazetecilere yapılan organize saldırılara değindi. Gerçek cezalar verilmediği koşulda yeni saldırıların gelecek olmasından kaygılı olduklarını söyleyen Durmuş, “Kamu hizmeti veren gazetecileri korumak hükümetin birinci görevi olmalıdır. Ancak görmekteyiz ki bu saldırılar karşısında cezasızlık durumu yeni saldırıları da tetikledi. Bu saldırıları hükümet bir an önce araştırarak saldırganlara hak ettikleri cezayı vermelidir” dedi.

"AYDINLAR, TERÖRİZMLE İTHAM EDİLEMEZ"

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, mayıs ayı basın özgürlüğü raporunu açıkladı. Çakırözer, mayıs ayında 29 gazetecinin yargılanmaya devam ettiğini, bunlardan 10’u hakkında toplamda 18 yıldan fazla ceza verildiğini aktardı. Cumhuriyet gazetesi yargılamasındaki gazetecilerin, yazarların, aydınların ikinci kez hapse girdiklerini; Musa Kart, Güray Öz, Hakan Kara, Emre İper, Mustafa Kemal Güngör ve Önder Çelik’in Kandıra Cezaevindeki hukuksuz tutukluluklarının bir ayı geçtiğini dile getirdi.

Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile birlikte aydınları Kandıra Cezaevinde ziyaret ettiğini belirten Çakırözer, Karikatürist Musa Kart’ın mesajını okudu. Kart’ın mesajında “Bizi tekrar tekrar cezaevine atanların niyetini artık herkes biliyor. Korku iklimi yaratarak topluma gözdağı vermek. Şu da bilinsin. Önce Silivri, şimdi de Kandıra Cezaevleri ne duruşumuzu bozdu ne de gülüşümüzü! Avluda volta atarken milyonlarca insanın sesi eşlik ediyor bize: Her şey çok güzel olacak” ifadeleri yer aldı.

Bu ülkenin yetiştirdiği değerli aydınların terörizmle ilişkilendirilmesine tepki gösteren Çakırözer, “Şu saydığım aydınların hiçbirisi terörist değildir. Bunlar bu ülkenin değerli aydınlarıdır. Terörizmle itham edilemez” dedi.

“GAZETECİLERE POTANSİYEL SUÇ MAKİNESİ GİBİ BAKILMAMALI”

Utku Çakırözer, “Gazeteciler, yazarlar, çizerler, aydınlar bir bayrama daha cezaevinde giriyor. Hem özgürlüklerinden hem sevdiklerinden hem de okurlarından uzak bir bayrama daha girecekler. Onlar özgürlüklerinden uzak olduğu sürece bizler de kendi özgürlüklerimizden uzak olacağız” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yargı reformunu açıklayacağını anımsatan Çakırözer, “Bunun gerçek anlamda bir reform olması için bu gazetecilerin, yazarların, çizerlerin özgürlüklerine kavuşması şart. Türkiye’de artık insanların düşündükleri, yazdıkları çizdikleri için terör suçlamalarına maruz kalmaması gerekir. Yarın açıklanacak paketten beklentimiz gazetecilere potansiyel bir suç makinesi gibi bakılmamasıdır” şeklinde konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

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