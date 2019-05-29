Gazeteci Kadri Gürsel yeniden cezaevine gönderildi

Gazeteci Yazar Kadri Gürsel, Anayasa Mahkemesinin (AYM), Cumhuriyet gazetesi davası kapsamında verdiği "kişi güvenliği ve özgürlüğü ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği" kararına rağmen savcılığın 2,5 yıllık hapis hükmünün infazı için kendisini çağırdığını söyledi. Kadri Gürsel'in savcılığa gitmesinin ardından eşi Nazire Kalkan Gürsel'den "İletişimimiz kesildi" açıklaması geldi. Gürsel, infaz savcılığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis eşliğinde sağlık kontrolü için adli tabipliğe götürüldü.

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan dava kapsamında, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 2 yıl 6 aylık hapis cezası onanan Kadri Gürsel, infaz işlemlerinin yapılması için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Avukatı İlkan Koyuncu ile birlikte önce İnfaz Savcılığına giden Gürsel, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis eşliğinde sağlık kontrolü için adli tabipliğe götürüldü.

"NORMALDE HİÇ CEZAEVİNE GİRMEMEM GEREKİYOR"

Bu sırada basın mensuplarının soruları üzerine Gürsel, "Bana 20 Mayıs'ta tebligat geldi. 10 gün içinde savcılığa gelmem istenildi. Ben de süre dolmadan geldim. Bana yapılan suçlama tamamen gazetecilik faaliyetidir. 11 ay cezaevinde yattığım için şu an yasaya göre, benim denetimli serbestlik hakkını kazanmış olmam lazım. Normalde hiç cezaevine girmemem gerekiyor. Ama yasadaki bu durum nedeniyle şimdi tekrar cezaevine gireceğim. Anayasa Mahkemesi de hak ihlali başvurumuzu kabul etmiş ve haklılığımız kanıtlanmıştır. İnfazın durdurularak yeniden yargılanmam ve beraat kararı verilmesi gerekiyor" dedi.

Gürsel sağlık kontrolünün ardından polis eşliğinde önce adliye karakoluna götürüldü. Bir süre burada bekletilen Gürsel, daha sonra polis aracına bindirilerek cezaevine gönderildi. Gürsel'in prosedür gereği önce Metris Cezaevine daha sonra da Silivri Cezaevine gönderilmesi bekleniyor. Gürsel'in denetimli serbestlik başvurusu kabul edilirse işlemlerinin ardından cezaevinden çıkacak.

"HAPSEDİLMEM HUKUKA AYKIRIDIR"

Kadri Gürsel, bugün Twitter hesabından açıklama yaparak hapse girmesinin söz konusu olduğunu belirtti:

"Delilsiz&keyfi biçimde 11 ay hapiste tutulduğum Cumhuriyet soruşturması&davasında gazetecilik faaliyetimin suçlanması nedeniyle hakkımda verilen&onanan 2,5 yıllık hapis hükmünün infazı için 20 Mayıs’ta 10 gün içinde savcılıkta olmam istendi.

Hakkımdaki 2,5 yıllık hükmün infazı için aldığım çağrıya uyarak bugün Başsavcılığa başvurdum. 11 aylık tutukluluğum, 2,5 yılın hapisteki infaz süresini karşılamaktadır. İnfaz gerekçesiyle yeniden hapsedilmem hukuka aykırıdır.

Cumhuriyet davasında verilen&11 aylık süresini tutuklu geçirdiğim 2,5 yıllık hapsin infazı, yasa gereği denetimli serbestlik yoluyla olmak zorundadır. Buna rağmen hapse konulmam söz konusudur.

Cumhuriyet davasında verilen ve tutuklulukta peşinen infaz edilmiş olan haksız ve delilsiz hüküm nedeniyle, değil birkaç gün, bir saniye için dahi hapsedilmem hukuken mümkün değildir, olursa, bu hukukun ağır bir ihlalidir.

AYM’nin hak ihlali başvurumdan 28,5 ay sonra nihayet 2 Mayıs’ta verdiği, ifade özgürlüğü hakkımın ihlal edildiği yönündeki kararı, aleyhimdeki sözde delili, dolayısıyla suçlamayı ve mahkumiyeti düşürür niteliktedir.

Aleyhimdeki delili, suçlamayı ve mahkumiyeti hukuken geçersiz kılarak yeniden yargılanıp beraat etmemin yolunu açması gereken AYM kararı varken, tutukluğum sırasında infaz edilmiş bir hüküm için hapsedilmem hukuksuzluğu büyütüyor.

“Herhangi bir yerdeki adaletsizlik, her yerde adalete karşı tehdittir.” Martin Luther King, Jr. Bu fotoğrafı 29 Mayıs 2019’da, hakkımda Cumhuriyet davasında verilen ve kesinleşen hapis hükmünün infazı için yeniden…

Gazetecilik faaliyetimden dolayı delilsiz, haksız&hukuksuz olarak verilmiş ve 11 aylık tutukluluğum ile peşinen, tamamı infaz edilmiş bir hüküm gerekçe gösterilerek hapse konulmam, maruz kaldığım adaletsizliği daha da artırıyor."

Kadri Gürsel'in savcılığa gitmesinin ardından eşi Nazire Kalkan Gürsel, Twitter'dan, T24'ün haberini paylaşarak "Valla ne diyeceğimi bilmiyorum. An itibarıyla iletişimimiz kesildi. Aslında biliyorum. Sinan Çetin'in polis katili oğlunu hiç hapse sokmadan denetimli serbestlikle bıraktılar. Bakalım Kadri Gürsel'e hangi muamele? Kanunen 1 saniye bile tutamazlar. Ama keyfiyet işin içine girerse bilemem" dedi.

(MEDYA SERVİSİ)

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