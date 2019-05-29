29 Mayıs 2019 14:09

LGS için geri sayım | Sınavdan önce ve sınav esnasında neler yapılmalı?

LGS kapsamında 1 Haziran’da yapılacak merkezi sınav için geri sayım başladı. Sınavdan önce neler yapılmalı?

LGS için geri sayım | Sınavdan önce ve sınav esnasında neler yapılmalı?

Fotoğraf: Pixabay

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    Öğrencilerin heyecanla bekledikleri Liselere Geçiş Sistemi(LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav 1 Haziran'da yapılacak. 1 Haziran'da iki oturum olarak düzenlenecek sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek. Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

    Eğitimci Sündüs Demirdağ Tunçer milyonlarca öğrenci ve ailenin 1 Haziran'da yapılacak sınava odaklandığını belirterek, “Öğrenciler kendilerini rahat hissedecekse son güne kadar soru çözebilirler” dedi. Öğrencilerin son günlerini stresten uzak durarak ve rutinlerinin dışına çıkmadan geçirmelerini söyleyen eğitimci Sündüs Demirdağ Tunçer, “Beslenme, uyku düzeni, gün içinde yapılan aktivitelerin hepsi çok önemli ancak rutinin dışına çıkılmaması, özellikle velilerin var olan heyecan durumlarını çocuklarına yansıtmaması çok önemli” diye konuştu.

    “SON GÜN DERS ÇALIŞILMAZ DİYE BİR KURAL YOK!”

    Sınava hazırlanan her çocuğun bireysel olarak ihtiyaçlarının ve isteklerinin farklı olduğunu belirten Sündüs Demirdağ Tunçer, “Her çocuk için farklı çalışmalar yapılabilir. Bazı çocuklar son gün çalışmak istemez ama bazıları son gün bile soru çözmek ister ve bu ona kendini iyi hissettirebilir. Son gün ders çalışılmaz diye bir kural yok. Bunu yaparak kendini iyi hissedecek bir öğrenci varsa buna müdahale etmemek gerekir.

    “RUTİNİN DIŞINA ÇIKMAYIN”

    Özellikle son 3 günde çocuklarımızın ve velilerimizin rutinlerini çok da bozmaması gerekiyor. Beslenme, uyku düzeni ve yapılacak aktivitelerin hepsi çok önemli. Rutinin dışına çıkılmaması ve özellikle velilerin kendi heyecanlarını çocuklara yansıtmamaları gerekiyor. Son 3 günde öğrencileri rahatlatmak adına daha önce yapılmayan aktiviteleri yapmak aksi bir durum yaratabilir ve onları daha çok heyecana sevk edebilir. İçinde bulunulan durumun olağanüstü bir durum olduğu hissiyatını yaratmamak ve var olan düzenlerini çok da bozmadan rahatlamaları sağlamak daha doğru olacaktır” ifadelerini kullandı.  

    “TURLAMA TAKTİĞİ KULLANIN”

    Geçen sene de uygulanan sınav için bu sene herkesin daha tecrübeli olduğunu ifade eden Tunçer, öğrencilerin sınav esnasında yapmaları gerekenleri şöyle anlattı:  “İki kademeli sınavda çocukların öncelikle hızlıca kitapçıklarını kontrol edip soruları incelemeleri sonra dikkatli bir şekilde sınavı çözmeye başlamaları gerekiyor. Yayımlanan örmek sorular sınavda özellikle anlama becerilerini ölçecek soruların ön planda olacağını gösteriyor. Bu da 3 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü sınavda ‘turlama taktiği’ni daha önemli kılıyor. Sınavda 4 farklı kitapçık türü olacak. Soruların zor, kolay ve orta düzeydeki dağılımı kitapçık türüne göre değişebilir. Biz bu noktada öğrencilere var olan sınav heyecanlarını yatıştırabilmeleri ve zaman kaybetmemeleri adına mutlaka ‘turlama taktiği’ni kullanmalarını öneriyoruz. Yani öğrenci sınavda yapamadığı bir soruyla karşılaştığında yapamadığı soruyu işaretlemeli, bu sorularda vakit kaybedilmemeli ancak sınavın tamamını bitirdikten sonra yapamadığı sorulara mutlaka dönmeli. İki kademeden oluşan sınavın arasında öğrenciler yapamadıkları sorularla ilgili çok da sorgulamaya gitmemeliler. Yanlışlarını değil, doğrularını düşünmeli ve ikinci bölüm için morallerini yüksek tutmalılar” diye konuştu.

    “SINAVA ZOR SORU İLE BAŞLAMAK MORAL BOZMASIN”

    Farklı kitapçıklarda soru yerlerinin de değişmesinden dolayı bir öğrencinin sınava zor bir soruyla başlayabileceğini belirten Tunçer, “Bu onun moralini bozmamalı, sınavın geri kalan kısmında çözebileceği sorular olduğunu bilmeli, eğer çözemeyeceğini hissediyorsa, işaretleyip sınavın geri kalanını mutlaka tamamlamalı ve bütün sınavı bitirdikten sonra tekrar başa dönerek yapamadığı soruları incelemesi gerekiyor. Burada hem zaman kazanıyoruz hem de moral ve motivasyon olarak sınavın bütünlüğünü olumsuz etkilememek noktasında da önemli bir çalışma yapmış oluyoruz. Sınavın içindeki zor sorular, kolay sorular ve orta güçlükteki sorular eşit dağılımlı. Dolayısıyla öğrenci kendini bu anlamda zaman bakımından zor sorularda zaman kaybetmeme noktasında da kontrol etmiş oluyor” dedi.

    “SINAV ARASINDA OLUMLU ŞEYLER DÜŞÜNÜN”

    Çocukların ve velilerin merak ettikleri arasında iki sınav arasının nasıl geçirileceğinin olduğunu belirten Tunçer, “45 dakikalık bir ara var. Ama 45 dakikalık aranın başında öncelikle çocuklarımızın ellerindeki optikler ve kitapçıklar toplanacak. Sınav salonuna da yine bir 10 dakika erken gelmeleri istenecek. Bu arada ihtiyaçlarını gidermeliler. Ama ikinci sınava geçerken sınavı iyi geçen olabilir, istediği gibi geçmeyen de olabilir. Burada şunu unutmamak lazım. Birinci sınav bitti ve geride kaldı. Her konuda olduğu gibi burada da önümüze bakmamız gerekiyor. Bitirdiğimiz sınavın bir sonraki sınavı olumsuz etkilemesini istemiyorsak, orada yaptığımız olumlu şeyleri düşünmeliyiz. Yaptığımız hatalara takılmamalı ve çözdüğümüz doğru soruları düşünerek bir sonraki sınava motivasyonumuz yüksek bir şekilde gelmeliyiz” ifadelerini kullandı.

    SINAVDAN ÖNCE MİDE BULANTISI OLABİLİR

    Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği (ÖZ-KUR-DER) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik, öğrencinin sınav öncesinde iyi bir uyku uyumasının sınava konsantrasyonuna önemli katkıda bulunduğunu belirterek, "Ancak süreçte heyecan içerisinde olan öğrencinin sınav akşamında uyuma problemi yaşaması ve stres altında uyuyamaması da çok büyük bir ihtimal. Bu noktada velilere düşen en önemli görev, öğrencinin stres yönetimini doğru planlayıp uykuya dalabileceği ortamı ve saati sağlamak" dedi. Sınavdan hemen önce çocuklarda heyecandan dolayı mide bulantısı ve hiçbir şey yemek istememe gibi durumların yaşanabildiğini aktaran Çevik, şunları söyledi: “Ancak sınav sırasında konsantrasyon güçlüğü yaşanmaması adına çocuklar dengeli bir kahvaltıyla güne başlamalı. Sınav öncesinde ve gününde sağlıklı besinler yemek önemli. Hazır meyve suyu, çikolata, çörek veya börek gibi besinlerin aksine salatalık, peynir, yumurta, ceviz, domates, yeşillik ve taze sıkılmış meyve suyu gibi gıdalar tüketilmeli. Bu gıdalar çocuğun güne dinç başlamasını ve sınavda da dikkatinin dağılmamasını sağlıyor." (İSTANBUL)

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