29 Mayıs 2019 12:13
Diyarbakır'da inşaatta çökme: 3 yaralı
Diyarbakır’da, bir inşaatta mikser ile beton harcı döküldüğü sırada meydana gelen çökme sonucu 3 işçi yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Diyarbakır’da, bir inşaatta mikser ile beton harcı döküldüğü sırada meydana gelen çökme sonucu 3 işçi yaralandı.
Olay, bu sabah Kayapınar ilçesinde yapımı süren bir inşatta meydana geldi. İnşaatın ikinci katına mikser ile beton harcı döküldüğü sırada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Olayda 3 işçi hafif şekilde yaralandı. İnşattaki diğer çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Polis ekipleri inşaat çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralanan 3 işçiye ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. İşçiler, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. (Diyarbakır/DHA)