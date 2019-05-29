Rusya: S-400'lerin teslimatında gecikme yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimat sürecinin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Peskov, Türkiye'ye S-400 bataryalarının teslimatının gecikebileceği tartışmalarının sorulması üzerine, "Hayır, bir gecikme söz konusu değil, her şey yolunda. Teslimat ilk başta planlanan zamandan önce yapılıyor, Türk tarafının ricası üzerine bu şekilde yapılıyor. Her şey plana göre ilerliyor" yanıtı verdi.

"Teslimat ilk başta planlanan zamandan önce yapılıyor, Türk tarafının ricası üzerine bu şekilde yapılıyor. Her şey plana göre ilerliyor" diyen Peskov, "Teslimatın günü ya da ayı gibi ince ayrımlara gelirsek, bunun gibi sorulara cevap vermek Kremlin'in işi değil" diye de ekledi.

HULUSİ AKAR 'HAZİRAN'A YETİŞMEZ' DEMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, pazartesi günü yaptığı bir açıklamada, “S-400'lerle ilgili anlaşma imzalandı ve bitti. Bunun böyle bilinmesi lazım" demişti. Söz konusu sistemin “Haziran'a yetişmeyebileceğini, ancak önümüzdeki aylarda Türkiye'ye geleceğini” söyleyen Akar, ABD'nin Türkiye'nin S-400 almasını istemediği ve bu konuda süre verdiğine yönelik iddiaları ise yalanlamıştı. (DIŞ HABERLER)

Akar'dan S-400 açıklaması: ABD’nin yaptırımlarına hazırlanıyoruz