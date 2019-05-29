AYM'den Kemal Kılıçdaroğlu kararları 

Anayasa Mahkemesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davacı veya davalık olduğu üç kararı aynı gün açıkladı. Anayasa Mahkemesi, ikisinde Nihat Zeybekci ve Mehmet Özhaseki'nin davacı diğerinde Akit gazetesinin davalık olduğu “Şeref ve itibar hakkının ihlal edildiği” iddiasını reddetti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yen Akit Gazetesi'nin 27 Kasım 2011 tarihinde birinci sayfasında yer verdiği “CHP cami düşmanı” haberi ve “Demedim mi ben size, Kılıçdaroğlu bir projedir” köşe yazısı hakkında AYM'ye başvurmuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise aynı yıl Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında “Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet defterini gönderdik beyefendiye. Bir taraftan Cumhurbaşkanı, bir taraftan başbakan kefil oldu. Başbakanın yandaşıysan çal çalabildiğin kadar, yoldaşıysan soy soyabildiğin kadar. Özgürsün ne müfetiş gelir ne de denetçi. Bunlar zaten büyük götürüyorlar, büyük götürmeye alışmışlar. Neden yolsuzluğu meşrulaştırıyorsun orada” sözleri hakkında davacı olmuştu.

Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci de milletvekili olduğu 2012 yılında yapılan bir Meclis oturumunda, Kılıçdaroğlu’nun “Kendisi Mecliste olmadığı halde oradaymış gibi oy pusulası gönderen milletvekilleri var. Bunları artık ifşa ediyorum. Seçim bölgesindeki vatandaşlar da hangi sahtekarlara oy verdiklerini görsünler” diyerek milletvekilleri isimlerini sıralaması nedeniyle davacı olmuştu.

Anayasa Mahkemesi üç başvuruya ilişkin kararlarını aynı gün yayınladı. Üç olay hakkında ayrı ayrı verilen kararlarda oy birliğiyle, “Şeref ve itibar hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna” karar verildi. (Ankara/EVRENSEL)