YÖK Başkanı: YKS’ye ilişkin bir sistem değişikliği gündemimizde yok

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) ilişkin bir sistem değişikliğinin şu an gündemlerinde olmadığını söyledi.

Yeni lise modelinin açıklanmasının ardından YKS’de bir değişikliğin olup olmayacağı yönündeki tartışmalara değinen Saraç, “YKS’nin TYT oturumunda sayısal ve sözel okuryazarlığın sorgulandığı bir sistem getirdik. Bu sistem olumlu sonuçlar üretti” değerlendirmesinde bulundu.

Üniversite giriş sistemleri gökten inmiş kurallar, kanunlar değildir. Ama bunların gerekliliklerinin bilimsel olarak ispatlanması ve kamuoyunun da içine sinmesi lazım. Şu an sistem değişikliği gündemimizde yok. Bunun olması için herhangi bir sebep görmüyoruz” dedi.

Saraç, “Eğitim öğretimin bütününde olduğu gibi yükseköğretimde de piyasa şartlarının egemen olmamasını istiyoruz. Eğitim öğretim, ana gövde olarak kamusal bir hizmettir. Bu bağlamda, mezunlarını 4-5 sene sonra göreceğimiz bilinmezliklerle dolu bir sisteme ilişkin bir süreç başlatmamız aklen, bilimsel olarak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığının lise çıktısının yükseköğretimin girdisi olacağını dile getiren Saraç, “Bu girdi ile ilgili planlamayı o çıktıya göre yapabiliriz. Şu an o çıktıyı görmüyoruz. Şu an gündemimizde sistem değişikliği yok” diye konuştu.

YKS ile pek çok düzenleme yapıldığını, soru başına sürenin artırıldığını söyleyen Saraç, “Bunlardan vazgeçilmesini istemiyoruz. Yükseköğretim sistemi, lise eğitimini desteklemek durumunda, lise eğitimi de yükseköğretimi desteklemek durumunda. Yani üniversite giriş sınavında lise eğitiminin çıktısını ve müfredatı ve sistemi dikkate alacağız. Bu konuda bir problem yok ama şu aşamada yani 4-5 sene sonra doğacak çocuk için YÖK'ten don biçmesi beklenemez” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz hafta eğitimdeki değişikliklerle ilgili açıklamalarda bulunmuş ve “İlk sınav üniversite sınavı 2024 yılında yapılacak” demişti. (HABER MERKEZİ)

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