TMMOB İKK: Bülent Şık değil sorumlular yargılansın!

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu yaptığı destek açıklaması ile kanser raporunu kamuoyu ile paylaştığı için hakkında dava açılan Dr. Bülent Şık’ın yarınki duruşmasına çağrı yaptı.

Gıda Mühendisleri Odası üyesi Dr. Bülent Şık'ın, Sağlık Bakanlığınca yürütülen ve Türkiye’de kanser vakalarının sık görüldüğü bölgelerde bulunan kanser yapıcı kimyasalları tespit etmeyi amaçlayan projeye ilişkin bulguları kamuoyuyla paylaştığı için 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı belirtilen açıklamada, “2011-2016 yılları arasında Antalya, Ergene ve Dilovası’nda yürütülen araştırma projesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, Sağlık Bakanlığınca kirliliği önleme yönünde herhangi bir çalışma yürütülmemiştir. Dr. Bülent Şık, toplum ve çevre sağlığını hiçe sayan bu anlayışa karşı, her bilim insanının yapması gerekeni yapmış ve elindeki bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştır” denildi.

Açıklamada "Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanan yazı dizisine ilişkin başlatılan soruşturma sonrasında hazırlanan iddianameyle; TCK’nin 258/1, 334/1, 336/1 maddeleri uyarınca, “Açıklanması yasaklanan gizli bilgileri açıklama, temin etme, göreve ilişkin sırrın açıklanması” ile suçlanmaktadır. Ortada suç teşkil edecek bir durum var ise; sonuçları açısından milyonlarca insanı ilgilendiren çalışmaya dair bilgileri paylaşmak değil, bu bilgileri gizleyerek halk sağlığını hiçe saymaktır." denildi.

Esas yargılanması gerekenlerin; toplum, gıda ve çevre sağlığı açısından önemli bir konu hakkında bilgi sahibi olup, görevini yerine getirmeyenler olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak, insan sağlığı ve doğanın korunması konusunda duyarlı davrandığı için yargılanan Dr. Bülent Şık’ın yanında olduğumuzu belirtiyor, dayanışmayı büyütmek için 30 Mayıs Perşembe günü, saat 10.05’de, açılan davanın ikinci duruşmasında da Çağlayan Adliyesinde olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Bülent Şık: Suçu işleyenler değil ortaya çıkaran yargılanıyor

Kanser raporunu açıkladığı için yargılanan Bülent Şık'a destek

Bülent Şık'a kanser raporunu açıkladığı gerekçesiyle hapis istemi