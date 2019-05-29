Bornova’da sanayi sitesinde iş cinayeti: Üstüne kepçe düşen işçi öldü

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen iş cinayetinde bir işçi hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre, Kemalpaşa Mahallesi 5. Sanayi Sitesinde bir tamirci dükkanında çalışan 22 yaşındaki Murat Çapacı, işyerine gelen arızalı bir kepçenin lastiğini tamir etmek üzere kepçenin altına girdi.

Aracın lastiğini tamir ettiği sırada askıda olan kepçe Çapacı’nın üzerine düştü.

Çalışma arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çapacı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çapacı'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi "2018 İş Cinayetleri Raporu"na göre, 2018 yılında 1923 işçinin yüzde 20'si ezilme sonucu hayatını kaybetti. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

İzmir Bornova 5. Sanayi Sitesi Fotoğraf: DHA

Nisan ayında en az 145 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti