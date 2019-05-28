Türkçe rap Yeni e’nin haziran sayısında

Kırk yıllık ‘rocker’ Cem Karaca, sürgünden memlekete döndükten hemen sonra yaptığı “Raptiye Rap Rap” şarkısında o gün için Türkiye’de yeni olan bir müzik akımını hem ‘kapsıyor’ hem de sanki biraz nispet ediyordu: Müzik bir şey anlatmalı, rap ne anlatıyor?

Aradan geçen zamanda o zamanlar pek de beğenilmeyen rap müzik için de köprülerin altından çok sular aktı. Rock’ın 80’lerin sonundan itibaren toplumsal muhalefet açısından yaşadığı prestijli yükselişi bugün artık sanki bir "doygunluk" noktasına ulaşmışken şimdi "sözleri inanılmaz", "müzik de çok iyi ama bak" diye anılan rap şarkıları karşımıza daha çok çıkıyor. Bir de bu türün "icracıları" var ki, her biri başka bir öykü çıkarıyor hayatlarıyla önümüze.

Yeni e rap’in yükselişine bakıyor Haziran sayısında. Duru Su Kadıoğlu, R. Deniz Çelebi, Emre Kızılkaya, Ilgın Çeribaş-Tarık Tunç, Uğur Özcan, Ender Şiar Argın ve Anıl Sayan'ın yazılarıyla; Yağız Senem sanatçı Kayra söyleşisiyle dosyada yer alıyorlar.

ŞİİRLER VE ÖYKÜLER

Derginin öyküleri bu yıl TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı olan Adnan Özyalçıner ve Özlem Keskin, Önder Şit, M. Ender Özdeş imzalı. Mahmut Temizyürek, İdris Sezgin, Ayşe Nalan, Önder Karataş, H. İbrahim Özcan, Fırat Topal, Soner Demirbaş ve Arife Kalender ise şiirleriyle katılıyor.

Yeni e, kitabevlerinin yanı sıra emekkitap.com, babil.com, odakitap.com, eganba.com adreslerinden edinilebilir. (KÜLTÜR SERVİSİ)