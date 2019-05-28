İspanya’da seçimi sol kazandı, koltukları sağcılar aldı

İspanya'da 28 Nisan’da yapılan genel seçimlerin sonucunda ortaya çıkan siyasi belirsizliğin devamı, 26 Mayıs Pazar günü yapılan yerel belediyeler ve özerk yönetim parlamentosu seçimlerinde de kendini gösterdi. Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), 12 özerk yönetim parlamentosunun 10’unda birinci siyasi parti olarak çıksa da başta Madrid olmak üzere birçok yerel parlamentoda çoğunluğu sağ bloka kaptırdı.

Aynı şekilde yerel belediyelerde de ülke genelinde en fazla oyu 6 milyon 656 bin 965 kişiyle PSOE almasına rağmen, belediye meclisinin salt çoğunluğunda, sağ blokun toplamının gerisinde kaldı. PSOE’nin kazandığı yerlerde iktidara gelememesindeki en belirgin etken, doğal siyasi ortağı olarak gözüken Podemos partisinin seçimlerde büyük oy kaybı yaşaması oldu.

İspanya’da sağ görüşlü siyasi partilerin lideri konumunda bulunan Halk Partisi (PP) başkent Madrid’de özerk yönetim parlamentosu ve belediye başkanlığını sağ blok sayesinde kazandı. PP’nin yerel yönetimlerde iktidara gelmesi için liberal sağ görüşlü vatandaşlar ile aşırı sağ görüşlü Vox partisinin desteğini alması gerekiyor. (DIŞ HABERLER)

İspanya’da sağın yükselişi sol seçmeni sandığa yöneltti