28 Mayıs 2019 22:37

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Haldun Taner’i andı

TGC üyesi, usta gazeteci, yazar, tiyatrocu Haldun Taner ölümünün 33. yılında doğduğu semt olan Çemberlitaş’taki Basın Müzesi’nde anıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Haldun Taner’i andı

TGC Başkanı Turgay Olcayto | Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, “Meslekte İz Bırakanlar” etkinliklerinin 25.incisinde, öykü, tiyatro ve kabare yazarı, öğretim üyesi ve gazeteci gibi birçok niteliği taşıyan Haldun Taner’i, Çemberlitaş’taki Basın Müzesi’nde andı.  Anma programında Taner’in eşi Demet Taner de bulundu.

    Haldun Taner, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından birisi, Türkiye'de epik ve  kabare tiyatro türünün öncüsüydü.  Haldun Taner, 1915 yılında Çemberlitaş’ta doğmuştu. Yazarlığının yanı sıra İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü ve Edebiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde edebiyat, sanat tarihi ve tiyatro dersleri verdi. Milliyet Gazetesi’nde yazarlık  yaparken 7 Mayıs 1986’da İstanbul’da hayatını yitirdi.

    TURGAY OLCAYTO: PEK ÇOK ÖĞRENCİ YETİŞTİREREK TİYATROYA KATKIDA BULUNDU

    Anma toplantısında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto şunları söyledi; “Haldun Taner, Türk yazın dünyasına büyük katkıları olan önemli bir değerimizdi. Tiyatro konusunda uzmanlığı dışında edebiyatımızın usta bir öykücüsüydü. ‘Şişhaneye Yağmur Yağıyordu’ öykü kitabıyla ve ‘Keşanlı Ali Destanı’ ile uluslararası alanda ün yaptı. Haldun Taner  iyi bir gazeteciydi. Tercüman ve Milliyet’te uzun yıllar sanat yazıları yayınlandı. Pek çok öğrenci yetiştirerek tiyatroya katkıda bulundu. Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile kurduğu Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu toplumun büyük beğenisini kazandı. Özetle çok yönlü bir sanat  insanını ve TGC’nin bir üyesini anmış olmaktan ötürü mutluyuz.”

    AHMET ÖZDEMİR: HALDUN TANER ÖYKÜCÜLÜĞÜMÜZÜN BİR KLASİĞİYDİ

    TGC Genel Saymanı  Gazeteci  Yazar Ahmet Özdemir ise toplantıda bir sunum yaptı. Özdemir,  Haldun Taner’in sanatı ve  eserleri ile ilgili bilgi verdi. Haldun Taner’in özellikle öykücülüğümüzün bir klasiği olduğunu söyleyen Özdemir, “Bunu kişiliğinin, öykülerinin insancıl özüne borçludur. Derinlik, incelik ve kurgu işçiliği kadar, gözlem ve ayrıntı çeşitliliği yönünden de zengindir Taner öyküsü ” dedi ve şöyle devam etti: “Haldun Taner, hikâyelerinde insanın yaşayış biçimleri üzerinde durdu. Aksaklıkları mizah unsurunu kullanarak anlattı. Eski ve yeni yaşayış arasında kalmış insanları ve sonradan görme zenginlerin tutarsızlıklarını, çelişkilerini ikiyüzlülüklerini sergiledi.  Haldun Taner, mümkün olduğu sürece çekişmelerden uzak durdu. Ama inandığı ve eserlerinde derin bir insanlık sevgisiyle iç içe yoğurduğunu gördüğümüz fikirlerinden asla ödün vermedi. Namuslu bir aydın tavrıyla bunun sorumluluğunu hep taşıdı. Ölümünün 33.  yılında saygıyla rahmetle arıyoruz.”

    DEMET TANER: HALDUN TANER TÜRK AYDINLANMASININ NEFERLERİNDEN BİRİYDİ

    Haldun Taner’in eşi Demet Taner ise toplantıda duygularını şöyle dile getirdi: “Haldun Taner her şeyden önce bir aydınlanmacıydı. Türk aydınlanmasının neferlerinden biriydi. Bizim aydınlanmaya her zaman ihtiyacımız var. Gençlere, yol göstericilere ihtiyacımız var.  Atatürk’le başlayan aydınlanma sürecinin devam etmesini, kesintiye uğramamasını ve bu gençlerin aydınlanmacılar sayesinde batı uygarlığına eş değerlerle yetişmesini can-ı gönülden diliyorum. Umarım ki öyle olur.”

    Toplantıya çok sayıda gazeteci katıldı. (HABER MERKEZİ)

    İngiltereli gazetecilerden Türkiyeli gazetecilerle dayanışma

    İngiltereli gazetecilerden Türkiyeli gazetecilerle dayanışma

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İngiltereli gazetecilerden Türkiyeli gazetecilerle dayanışma
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    AKP, "Oylarımız çalındı" yalanıyla bu seçimi kazanabilir mi?

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    İple celladın parası ve devlet...

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Açlık grevleri ve Suriye'den aralanan kapı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Çocuk istismarı ifadeleri yer alan kitabın yazarı gözaltına alındı
    Çocuk istismarı ifadeleri yer alan kitabın yazarı gözaltına alındı

    Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı adlı kitapta çocuk istismarına detaylarıyla yer veren ifadeler büyük tepki topladı. Kitabın yazarı gözaltına alındı.

    Ankara Barosu: Emniyette 5 kişiye işkence yapıldı
    Ankara Barosu: Emniyette 5 kişiye işkence yapıldı

    Ankara Barosunun raporuna göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünde karanlık bir odaya sokulan 5 kişiye işkence yapıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Kızıltepe JİTEM davasında tüm sanıklar için beraat istendi
    Kızıltepe JİTEM davasında tüm sanıklar için beraat istendi

    Kızıltepe JİTEM davasının duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, zaman aşımı sebebiyle tüm sanıklar hakkında beraat talebinde bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Koç'un, işçilerin haklarına göz diktiği TÜPRAŞ yine en büyük sanayi kuruluşu
    Koç'un, işçilerin haklarına göz diktiği TÜPRAŞ yine en büyük sanayi kuruluşu

    TÜPRAŞ bir kez daha Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olarak gösterildi. İşçilerse tıkanan toplusözleşme nedeniyle Yüksek Hakem Kuruluna gitti.

    GÜNCELLENDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu: Beylerin bir eli yağda bir eli balda, yoksul olan yurttaş
    Kemal Kılıçdaroğlu: Beylerin bir eli yağda bir eli balda, yoksul olan yurttaş

    CHP grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimleri, Rabia Naz'ın şüpheli ölümü ve ekonomi konularında hükümete ve Erdoğan'a yüklendi.

    GÜNCELLENDİ
    Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat'in yönetim kurullarına AKP'li isimler getirildi
    Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat'in yönetim kurullarına AKP'li isimler getirildi

    Kamu bankaları Vakıfbank ve Halkbank’ın Genel Kurul toplantıları gerçekleştirildi. AKP’li isimler yönetim kurullarına getirildi.

    GÜNCELLENDİ
    TSK'den sınır ötesi hava ve kara harekatı
    TSK'den sınır ötesi hava ve kara harekatı

    TSK, Irak sınırları içinde PKK'yi hedef alan kara ve hava harekatı başlattı. Operasyon kapsamında bazı bölgeler bombalandı.

    GÜNCELLENDİ
    Pervin Buldan: Asıl gerekçeli kararı 23 Haziran'da İstanbul halkı verecektir
    Pervin Buldan: Asıl gerekçeli kararı 23 Haziran'da İstanbul halkı verecektir

    HDP grup toplantısında konuşan Eş Genel Başkan Pervin Buldan'ın gündeminde açlık grevleri, İstanbul seçimleri, Halfeti’deki işkence ve kadın cinayetleri pek çok başlık yer aldı.

    Türkçe rap Yeni e’nin haziran sayısında
    Türkçe rap Yeni e’nin haziran sayısında
    GÜNCELLENDİ
    Milli takımın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı
    Milli takımın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı
    PFDK'den Fatih Terim'e 3 müsabakadan men cezası
    PFDK'den Fatih Terim'e 3 müsabakadan men cezası
    GÜNCELLENDİ
    UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal ile Chelsea karşılaşacak
    UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal ile Chelsea karşılaşacak
    10 bin yıllık sakızda Taş Devri izleri...
    10 bin yıllık sakızda Taş Devri izleri...
    Eşref Kolçak kimdir? Hangi filmlerde rol aldı?
    Eşref Kolçak kimdir? Hangi filmlerde rol aldı?
    Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu açıklandı, en çok sömürenler başı çekiyor
    Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu açıklandı, en çok sömürenler başı çekiyor

    Patronlar kârlarını artırsa da, finansman giderlerinden yakınarak faturayı işçilere çıkaracaklarının sinyalini verdi.

    Cinsel istismar vakalarının çoğu mahkemeye gitmiyor
    Cinsel istismar vakalarının çoğu mahkemeye gitmiyor

    Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezinin hazırladığı raporda cinsel istismar suçuna maruz kalan çocuk vakalarında mahkemeye başvuru sayısının düşüklüğü dikkat çekti.

    Cumhurbaşkanı kimi askerlikten muaf tutacak?
    Cumhurbaşkanı kimi askerlikten muaf tutacak?

    Bedelli askerliği kalıcı hale getiren yeni askerlik yasasında Cumhurbaşkanı'na askerlikten muaf tutma yetkisi verilmesi tartışmalara yol açtı. Vicdani ret hakkı da tartışılan bir diğer nokta.

    Sudan'da genel grev haftası: Askeri cunta dış destek arayışında
    Sudan'da genel grev haftası: Askeri cunta dış destek arayışında

    Sudan’da halk sivil iktidar talebiyle greve çıkarken, iktidarı devretmek istemeyen Askeri Cunta Lideri Burhan, dış destek için Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.

    TTB ve SES: Açlık grevini bitiren mahpuslara özenli bir tıbbi yaklaşım gerekiyor
    TTB ve SES: Açlık grevini bitiren mahpuslara özenli bir tıbbi yaklaşım gerekiyor

    TTB ve SES açlık grevlerinin sonlandırılması sonrası açlık grevcilerinde kalıcı hasarlar oluşmaması için özenli bir tıbbi yaklaşımın gerektiğini vurguladı.

    Alevi ve yöre dernekleri: Dersim ismi bir halkın tarihsel hafızasıdır
    Alevi ve yöre dernekleri: Dersim ismi bir halkın tarihsel hafızasıdır

    Alevi ve yöre derneklerinden yapılan açıklamada “Dersim, bir halkın tarihsel hafızasıdır. Tunceli ismi ise bir katliamı yasallaştırarak bir halkın hafızasının silinmesidir" denildi.

    Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin yeni başkanı Neçirvan Barzani oldu
    Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin yeni başkanı Neçirvan Barzani oldu

    Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Meclisi başkanlığa Neçirvan Barzani'yi seçti. KYB, Meclis oturumunu boykot etti.

    Hollanda’da emeklilik hakkı için toplu taşımacılıkta grev günü
    Hollanda’da emeklilik hakkı için toplu taşımacılıkta grev günü

    Hollanda’da toplu taşımacılık çalışanları, sektördeki emeklilik koşullarının düzeltilmesi talebiyle greve çıktı.

    Urfa Barosu: Başsavcılık Halfeti'deki işkenceyi soruşturduğunu belirtti
    Urfa Barosu: Başsavcılık Halfeti'deki işkenceyi soruşturduğunu belirtti

    Urfa Barosu, Başsavcılığın Halfeti'de işkence ve kötü muamele ile ilgili bir savcıyı soruşturma için görevlendirdiğini belirttiğini duyurdu.

    Öykü Arin’e anneden nakledilen ilik tutmadı
    Öykü Arin’e anneden nakledilen ilik tutmadı

    Öykü Arin’e anne Eylem Yazıcı’dan nakledilen yarı uyumlu iliğin tutmadığı açıklandı. Baba Çağdaş Yazıcı’dan yarı uyumlu ilik nakledilecek.

    Ekonomik güven endeksi mayısta geriledi
    Ekonomik güven endeksi mayısta geriledi

    Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Endeks yüzde 8,5 düşüşle 77,5'e geriledi.

    Yıldırım: "Çaldılar" demeye mecburdum, algı operasyonu yapıldı
    Yıldırım: "Çaldılar" demeye mecburdum, algı operasyonu yapıldı

    AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında soruları yanıtladı. 

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 28 Mayıs 2019 Salı
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 28 Mayıs 2019 Salı

    Ekonomideki gerileme, yerel seçimlerde son durum, Avrupa Parlamentosu seçimleri, açlık grevleri ve çok daha fazlası "Ne Var Ne Yok"ta

    Muğla'da 4,6 büyüklüğünde deprem
    Muğla'da 4,6 büyüklüğünde deprem

    Muğla'da Bodrum yakınlarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman: Sadece yandaşa kıyak 1 milyar TL
    İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman: Sadece yandaşa kıyak 1 milyar TL

    Evrensel'e konuşan İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, "Yandaş dernek ve vakıflara yardımı keseceğiz. 1 milyar oradan gelecek. Araç saltanatı bitecek" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Syriza’nın seçim yenilgisi: Yunanistan erken seçime gidiyor
    Syriza’nın seçim yenilgisi: Yunanistan erken seçime gidiyor

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ana muhalefetin önemli bir farkla gerisinde kalmasının ardından erken seçime gidileceğini açıkladı.