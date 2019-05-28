Cumartesi Anneleri: Faillerle yüzleşene kadar buradayız

Kardeşlerini gözaltında kaybeden Maside Ocak ve İkbal Eren Yarıcı, 24 yıldır aynı meydanda birlikte yürüttükleri mücadelelerini anlatarak “Kayıplarımızın akıbetini öğrenene kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Cumartesi Anneleri, “Kayıplar bulunsun, failler yargılansın” talebiyle 27 Mayıs 1995’ten bu yana Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemlerini gerçekleştiriyor. 700. haftalarında annelere saldıran polis, o günden bu yana annelerin Galatasaray Meydanı’nda oturmalarına izin vermiyor. Polis ablukası altında İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şube binasında eylemlerini sürdüren Cumartesi Anneleri, 24 yıldır kayıplarını ve adaleti arıyor.

Mezopotamya Ajansından İrfan Tuncçelik ve Naci Kaya’ya konuşan Hasan Ocak’ın kardeşi Maside Ocak, “Bizim talebimiz ve isteğimiz çok açık ve nettir, kayıplarımızı istiyoruz” dedi. Bunun hükümetin sorumluluğu olduğunu söyleyen Ocak, “Hükümet, yasaları işletmek yerine sesimizi kısmak ve sesimizi duyurmamamıza yönelik adımları atıyor. Ama biz susmayacağız. Engelleri aşa aşa bugünlere geldik. Bundan sonra da bu engelleri aşma noktasında kararlıyız” dedi.

"UMUTLARIMIZ TÜKENMEDİ"

20 Kasım 1980’de İstanbul Haşim İşcan Geçidi’nde gözaltında kaybedilen Hayrettin Eren’in kardeşi İkbal Eren Yarıcı ise, “Bugün 24 yıldır mücadelemizi sürdürüyoruz. Mücadelemizi sürdürmekte de çok kararlıyız. Baskılar devam ediyor ama biz sadece anayasal haklarımızı kullanıyoruz. Bu ülkede hukuksuzluğu sonuna kadar yaşayan insanlarız” diye konuştu.

Anne Elmas Eren’in yapılan her basın açıklamasında “Karanfil bırakacağım bir mezar istiyorum” dediğini anımsatan Eren, “Benim annem 86 yaşında ve halen oğlundan umutla bahsediyor. Umutlarımız tükenmedi. Her ne kadar siz akıbetini biliyor olsanız bile vicdanınızla baş başa kaldığınız zaman farklı şeyler düşünebiliyorsunuz. Annem halen o umutla yaşıyor. Cumartesi insanlarının kayıplarının akıbetini öğrenip, adalet talepleri yerine gelinceye kadar, failler bizlerle yüzleşene kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Devletin amacı unutturmak ama biz asla unutmayacağız, unutturmayacağız.” (HABER MERKEZİ)