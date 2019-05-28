İzmit Belediyesinde işten çıkarma protesto edildi

Hizmet-İş, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen, Kocaeli İzmit Belediyesi BEKAŞ A.Ş.’de yaşanan işten çıkarmaları protesto etti. 10 işçinin işten çıkarıldığı belirtilen açıklamaya sendika temsilcilerinin yanı sıra işçiler ve yerel basın da katıldı. İzmit Belediyesi ise sadece seçim sürecinde etik olmayan şekilde alınan 4 personelin işten çıkarıldığını belirtti.

Kocaeli İzmit Belediyesi önünde gerçekleştirilen açıklamada konuşan Hizmet İş Kocaeli Şube Başkanı İdris ERSOY, “Hizmet-İş sendikamızın yetkili olduğumuz İzmit Belediyesi şirketi BEKAŞ A.Ş.’de çalışan 10 üyemizin iş akdi feshedilmiştir” dedi.

YAPILAN BU FESİH YASAL OLARAK GEÇERSİZDİR

27 Mayıs 2019 pazartesi günü kendilerine gönderilen fesih bildiriminde 696 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında personel iş sözleşmesinin 6. Maddesine istinaden işçilerin işlerinden çıkartıldığını belirten Ersoy, “Kamuoyunun dikkatini çekmemek için, gizli ve sessiz bir biçimde yapılan bu fesih yasa dışı, hukuksuz ve kanunsuzdur. İzmit Belediyesi insan kaynakları tarafından yapılan bu fesih, yasal olarak geçersiz ve yok hükmündedir” dedi.

ÇALIŞANLARI AÇLIĞA VE İŞSİZLİĞE MAHKUM ETTİ

Yerel seçimler öncesi CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan HÜRRİYET’ in miting alanlarındaki konuşmalarını hatırlatan Ersoy, “Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım, işçiler bana güvensin dedi ancak daha 2 ay olmadan çalışanları açlığa ve işsizliğe mahkum etti” dedi.

Hürriyet’in seçimlerden önce verdiği sözleri tutmadığını belirten Ersoy, “Bu işçi kıyımının devam etmesi ve çıkartılan işçilerin işe alınmaması durumunda her türlü yasal ve demokratik eylem hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz” diyerek basın açıklamasını sonlandırdı.

İZMİT BELEDİYESİ: SADECE SEÇİM SÜRECİNDE ALINAN 4 İŞÇİ ÇIKARILDI

İzmit Belediyesi’nden konuyla ilgili açıklamayı ise Başkan Yardımcısı Dilek YALÇIN yaptı. Sadece 4 işçinin işten çıkarıldığının altını çizen Yalçın, “BEKAŞ A.Ş’ de çalışmakta olan 4 personelden 2’si Yerel Seçimlere iki gün kala, diğer 2’si ise seçim sonuçları açıklandıktan sonra işe alınmışlardır. Bu da tabiatı gereği etik olmayan bir usuldür. Diğer kalan 6 çalışan arkadaşımız da işten atılmamış; aksine kendi istekleri ile işten ayrılmayı talep etmişlerdir” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)