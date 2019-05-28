Çocuk istismarı ifadeleri yer alan Zümrüt Apartmanı kitabına soruşturma

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle basılan, Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı'ndaki pedofili içeren satırlar tepki çekti. Çocuk istismarını öven satırlar için suç duyurusunda bulunuldu, kitap hakkında soruşturma başlatıldı.

Zümrüt Apartmanı kitabında yer alan çocuğa yönelik cinsel istismar ifadeler, istismarı övdüğü ve teşvik ettiği için büyük tepki topladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine kaleme aldığı kitapta yer alan bazı ibarelerle ilgili Abdullah Şevki hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

YAYINEVİ KİTABI SAVUNMUŞTU

Kurgu Kültür Merkezi Yayınları Müdürü Alaattin Topçu, "Kurgu Kültür Merkezi Yayınları" adlı Instagram hesabından, pedofili ifadelerin yer aldığı kitabı ve yazarı savundu. Alaattin Topçu, "Sizin o karga beyniniz Abdullah Şevki'yi Alaattin Topçu'yu ve kurguyu kaldıramaz. O nedenle sizin linç kültürünüz tarihin her döneminde yenilgiye ve zavallılığa mahkumdur" diyerek kitabı savunmuştu. Topçu daha sonra paylaşımını sildi. (HABER MERKEZİ)