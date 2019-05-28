İstanbul seçimleri için "Susma Anlat" inisiyatifi kuruldu

23 Haziran’da yenilecek olan İstanbul seçimlerinde kararsız seçmeni ikna etmek ve CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun oylarını artırmak için "nasıl yapabiliriz"i tartışan yeni bir sivil inisiyatif oluştu. Susma Anlat adlı sivil inisiyatif, 31 Mart yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’ya oy veren İstanbulluları, 23 Haziran seçimleri için daha fazlasını yapmaya ve oy istemeye davet ediyor.

"HANGİ SEÇMENİN OYU, NASIL İSTENİR?"

İnisiyatifin www.susmaanlat.net adlı sitesinde muhafazakar, milliyetçi, Kürt, sol görüşlü insanlar ile oy kullanmayan insanlardan nasıl oy istenebileceği üzerine başlıklar mevcut. Sitedeki konuşma örneklerinin bir politik psikoloji uzmanı tarafından incelenip onaylandığı özellikle vurgulanıyor. Yine sitede yer alan açıklamada www.susmaanlat.net’in hiçbir siyasi parti, dernek, vakıf, grup veya organizasyonun bir parçası olmadığı belirtiliyor. (HABER MERKEZİ)