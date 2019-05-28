Gazeteci kadınlar: Cam tavanları yıkıp eşit işe eşit ücret alacağız

Gazeteci kadınlar Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonunun (EFJ) düzenlediği toplantıda sorunlarını tartıştı. Toplantıya 19 ülkeden gazeteci sendikalarının temsilcisi kadınlar katıldı. TGS adına Genel Sekreter İlkay Akkaya, Örgütlenme Sekreteri Mustafa Kuleli, kadın ve LGBTİ Komisyonu Üyesi Gülfem Karataş katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Başkanı Mogens Blicher Bjerregard yaptı. Konuşmasında Avrupa’da ve Türkiye’de gazeteci kadınların görünürlüklerine değinen Bjerregard, haber merkezlerindeki gazeteci kadınların yeterli sayıda olmadığına dikkat çekerek, bu konuda çalışmalarımız devam ediyor, ortak çalışmalarla bu durumu iyileştireceğiz” dedi.

‘Haber merkezlerinde cinsiyet eşitliği’ başlıklı ilk oturumda söz alan TGS Kadın ve LGBTİ Komisyonu Üyesi Gülfem Karataş Türkiye’de gazeteci kadınların karşılaştıkları engelleri ve baş etme yöntemlerini anlattı. Karataş, gazeteci kadınların yaşadıkları engelleri, genç olma, güzel olma, evli olma ve çocuk sahibi olma, şeklinde açıkladı. Bunun yanı sıra cezaevindeki gazetecilere de değinen Karataş, “Bu konuya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Gülfem Karataş | Fotoğraf: TGS

İkinci oturumda Belçika’dan katılan Halima El Haddadi söz aldı. Haberlerde kadınların ve ayrımcılığa maruz kalan grupların yer verilme biçimlerini anlatan Haddadi, Belçika’da kurulan expertalia.be internet sitesinde azınlık gruplara yer vermeye çalıştıklarını böylece haberlerde daha fazla yer bulmalarını sağladıklarını söyledi. İsveç’ten katılan Karin Wiechel ise ülkelerinde kadınlara daha fazla yer veren gazetecilerin ödüllendirildiğini ve teşvik edildiği bir kampanya başlattıklarını belirtti. (İstanbul/EVRENSEL)