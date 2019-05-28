Yeni Yaşam gazetesi dağıtıcısına polisler ve güvenlik görevlileri saldırdı

Yeni Yaşam gazetesi dağıtımcısı Hasan Ceyhan, Gayrettepe Metro çıkışında güvenlik görevlileri ve polisler tarafından alındığı odada bir saat boyunca darbedildiğini ifade etti. Hastaneden rapor alan Ceyhan, polis ve güvenlikçiler hakkında şikayetçi olacağını belirtti.

Mezopotamya Ajansına konuşan Hasan Ceyhan, epilepsi hastası olduğunu, ara sıra baygınlık geçirdiğini ifade ederek Taksim’e gitmek için Yenikapı’da metroya bindiğini ancak metroda bayıldığını söyledi. Gayrettepe Metro istasyonunda kendisine geldiğini belirten Ceyhan, buraya ambulans ekiplerinin geldiğini ve kendisine müdahale ettiğini söyledi.

"ODAYA ALIP 1 SAATTEN FAZLA DARBETTİLER"

Sağlık ekiplerinden sonra yanına metro istasyonunun güvenlikçileri ile polislerin geldiğini dile getiren Ceyhan şunları söyledi: Polis ekipleri çantamı falan karıştırdılar. İçinde Yeni Yaşam gazetesini gördüler. Bunun üzerine ambulans ekipleri ‘Hastaneye gidecek bir durum yok’ diyerek dışarı çıkıp hava almamı istediler. Tam dışarı çıkacağım sırada polisler beni çağırdı. Beni alıp metro istasyonunda bulunan güvenlik kulübesine götürdüler. Orada oturttular beni. Daha sonra bir polis geldi bir şey demeden yüzüme tokat attı. Ben de rahatsızlık olduğu için ani bir refleksle karşılık verdim. Ondan sonra odada bulunan metro güvenlikçisi ve 2 polis bir saatten fazla beni darbetti.

Ceyhan, darbedildiği sırada da polis ve metro istasyonunun güvenlikçilerinin kendisine sürekli hakaretler ettiğini dile getirdi. Ceyhan, polislerin kendisine zorla “Şikayetçi olmayacağım” tarzında bir kağıt imzalattıktan sonra serbest bırakıldığını söyledi. Hastaneye gidip rapor aldığını ifade eden Ceyhan, polisler ve güvenlikçi hakkında şikayetçi olacağını dile getirdi. (MEDYA SERVİSİ)