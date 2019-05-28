Cinsel istismar vakalarının çoğu mahkemeye gitmiyor

Burcu YILDIRIM

Ankara

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezinin, 2018-2019 yıllarının ilk üç ayı arasındaki mağdur çocukların suç türlerine ilişkin hazırladığı karşılaştırmalı rapora göre, cinsel istismar suçuna maruz kalan çocuk vakalarında mahkemeye başvuru sayısının düşüklüğü dikkat çekiyor. Avukat Ceren Kalay Eken, çocukların yaşı ilerledikçe istismar eden kişiyle evlendirme vakalarının davalara engel olduğuna dikkat çekiyor.

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezinde hazırlanan 2018-2019 yılları karşılaştırmalı raporunda ilk üç aydaki istatistiklerde, istismar vakalarında az da olsa düşüş yaşanırken mahkemeye giden olay sayısı oldukça az. 2018 yılının ilk üç ayında baroya başvuruda bulunulan istismar vakası 608 iken mahkemeye 171’i gitti. 2019’un ilk üç ayında ise başvuru oranı 482, mahkemeye giden olay sayısı 207.

ÇOCUKLAR BÜYÜDÜKÇE DAHA FAZLA İSTİSMARA UĞRUYOR

2018 yılının ilk üç ayında baroya gelen 0-12 yaş arası 133 cinsel istismar başvurusunun 46’sı mahkemeye gitti. 12-15 yaş arası gelen cinsel istismar başvurusu 195 olmasına karşın mahkemeye 76 vaka gitti. 15-18 yaş arası gelen cinsel istismar başvurusu 280 iken mahkemeye giden 49 vaka bulunuyor.

2019 yılının ilk üç ayında ise baroya gelen cinsel istismar vakalarında 0-12 yaş arası başvurusu 83, mahkemeye giden vaka sayısı 46 oldu. 12-15 yaş arasında başvuru 191, mahkemeye giden vaka 96, 15-18 yaş arasında ise başvuru 208, mahkemeye giden vaka sayısı ise 65 oldu.

"İSTİSMARCIYLA EVLİLİK DAVA SAYISINI AZALTIYOR"

Rapora ilişkin sorularımızı yanıtlayan Ankara Barosu Çocuk Hakları Komisyonundan Avukat Ceren Kalay Eken, toplumun genel kabulleriyle verilerin açıklanabileceğini söyledi. Eken, çocukların yaşları büyüdükçe mahkemeye başvurma oranlarının düşmesine dikkat çekerek, “Burada çocuğun istismarcısı ya da başkasıyla evlendirilmesi etkili olabiliyor. Toplum normlarına göre regl olan bir çocuğun evlilik yaşının gelmesi algısı bu noktada bakış açısını değiştirebiliyor ve mahkemeye gitme önüne engel olduğu gibi kabullenmeye de itiyor. Toplumun bu yöndeki genel kabulünün artmasının bir iz düşümü olarak bu tablo karşımıza çıkıyor” dedi. Eken, çocuğun veya ailenin adının çıkması, bulunduğu ortamda kabul görmeme gibi sebeplerle istismara maruz kalan çocukların ve ailelerin mahkemeye başvurmamalarını açıkladı. 2019 yılında hem istismar olaylarındaki bir miktar düşüşün hem de mahkemeye başvurma oranlarının 2018 yılına göre artmasını ise değerlendiren Eken, “Olayların ortaya çıkması, insanların peşine düşmesi ve sahip çıkması istismar vakalarını biraz olsun düşürmüş olabilir” dedi.

Antalya'da cinsel istismar sanığına 53 yıla kadar hapis istemi