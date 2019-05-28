28 Mayıs 2019 16:41

PFDK'den Fatih Terim'e 3 müsabakadan men cezası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçında Başakşehir antrenörüne saldırması sebebiyle PFDK tarafından 3 maç men cezasına çarptırıldı.

PFDK'den Fatih Terim'e 3 müsabakadan men cezası

Fatih Terim | Fotoğraf: DHA

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    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) disiplin cezalarını açıkladı. Süper Ligde 33'üncü haftada oynanan Galatasaray-Başakşehir maçında Başakşehir yedek kulübesine ve antrenörüne yönelik saldırgan tavırları sebebiyle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 3 maç men ve 7 bin 800 lira para cezası verildi. Ayrıca Galatasaray Antrenörü Ümit Davala'ya da yine aynı maçtaki davranışları sebebiyle 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verildi.

    PFDK'nin Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde yer alan açıklaması şöyle:

    • GALATASARAY A.Ş.'nin, 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 104, 105, 106, 107, 108, 109, 205, 206, 207, 208, GÜNEY TRİBÜN 118, 119, 120, 121, 219, 220, 221 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

      Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI TRİBÜN 102 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

      Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve antrenör katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

      Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, rakip takım antrenörüne yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 7.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası sahaya girerek tedbire uymaması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

      Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü ÜMİT DAVALA'nın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası sahaya girerek tedbire uymaması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
    • MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübünün, 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

      Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübünün, yayıncı kuruluşun soyunma odalarından görüntü almasına izin verilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

      Aynı müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK antrenörü ORHAN AK'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
    • GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL Kulübü hakkında, 22.05.2019 tarihinde Gaziantep Stadyumunda oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - OSMANLISPOR FK Spor Toto 1. Lig Play-Off Sezonu müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,
    • ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 22.05.2019 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR Spor Toto 1. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

      Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI A, KAPALI KUZEY ALT C, D, E, F ve KAPALI KUZEY ÜST D, E, F, G, H blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

      Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 42.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
    • FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, 21.05.2019 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - MANİSA BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR TFF 2. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

      Aynı müsabakada FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.'nin, misafir takımın ve TFF Temsilcisinin izni olmadan sahanın sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
    • MANİSA BÜYÜKŞEHİR BLD. SPOR Kulübünün, 21.05.2019 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - MANİSA BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR TFF 2. Lig Play-Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

    (SPOR SERVİSİ)

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