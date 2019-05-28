28 Mayıs 2019 15:41

Bıçaklı saldırıya uğrayan kadın sesini duyurmaya çalışıyor: Bana destek olun

Kendisini bıçaklayan Murat Yıldırım'ın engelli raporuyla serbest bırakılmasından endişelenen Canısı Toktay destek istiyor: Ölmek değil savaşmak istiyorum.

Bıçaklı saldırıya uğrayan kadın sesini duyurmaya çalışıyor: Bana destek olun

Fotoğraf: DHA

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    Erzurum'da çalıştığı iş yerinde kendisini bıçaklayan Murat Yıldırım'ın (30) cezai ehliyetinin tam olmadığına dair hazırlanan raporun ardından cezaevinden çıkmasından korkan Canısı Toktay (19), sosyal medyada kampanya başlattı. Tek isteğinin sesini duyurmak olduğunu söyleyen Toktay, "Sosyal medyada kampanya yaparsam, kadınlar bana destek olursa belki kurtulurum" dedi.

    DHA'da yer alan habere göre, saldırı 13 Ekim 2018 tarihinde Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde meydana geldi. Murat Yıldırım, çalıştığı marketteki mesai arkadaşı Canısı Toktay'a bir süre taciz etti. Cep telefonundan, "Sen ilk görüşte aşka inanır mısın? Ya benim olursun ya da kara toprağın" şeklinde mesajlar gönderen Murat Yıldırım, markette de genç kadını taciz edince işten çıkarıldı.

    13 Ekim'de markete bıçakla gelen Murat Yıldırım, manav reyonu önünde bekleyen Canısı Toktay'a saldırdı. "Öleceksin" dedikten sonra genç kadını kolundan tutup, bıçaklamaya başlayan saldırgan, market çalışanları tarafından elindeki bıçak alınarak etkisiz hale getirildi. Canısı Toktay, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gelen polise teslim edilen Murat Yıldırım ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırı anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Erzurum'da Canısı Toktay adlı genç kadın, çalıştığı iş yerinde bıçaklı saldırıya uğradı.

    Fotoğraf: DHA

    20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

    Murat Yıldırım hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu, ancak tam olmadığı yer aldı.

    SOSYAL MEDYADAN KAMPANYA BAŞLATTI

    Saldırgan Murat Yıldırım'a verilen cezai ehliyetinin tam olmadığına dair rapor sonrası tahliye olacağından korkan Canısı Toktay, sosyal medyadan kampanya başlattı. Dadaşkent'teki markette çalışırken saldırganın kendisinden bir ay sona işe başladığını anlatan Canısı Toktay, "Bana takıntılıydı, ancak ben ondan uzak durmaya çalışıyordum. Markette çalışırken bıçaklı saldırısına uğradım. Tutuklandı, ilk mahkemede 'pişman değilim' derken, ikinci mahkemede pişman olduğunu söyledi. Görüntülü ifade verirken bile halinin elinin titrediğini, gözlerinin farklı bir hal aldığını herkes gördü. Hasta raporu olduğunu öğrendim. Raporu olunca 'cezaevinde fazla kalmaz' dediler. Ben de sosyal medyada kampanya yaparsam, kadınlar bana destek olursa belki kurtulurum. Benim tek istediğim sesimi duyurmak. Ölmek yerine savaşmayı tercih ettim. Bu yüzden sosyal medyada kampanya başlattım" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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