Antalya'da cinsel istismar sanığına 53 yıla kadar hapis istemi

Antalya'da çocuğa cinsel istismarda bulunan 73 yaşındaki Mehmet D.'nin 53 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Tutuklu Mehmet D. suçlamaları kabul etmezken, duruşmada dinlenen tanıklar sanığın istismar itirafını içeren ses kayıtlarını polise teslim ettiklerini söyledi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde 7'nci sınıf öğrencisi E.Ç., aynı apartmanda oturan 73 yaşındaki Mehmet D. tarafından cinsel istismara maruz kaldı. Gözaltına alınan Mehmet D., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. İddianamede Mehmet D.'nin çocuğu zorla alıkoyduğu ve istismara cinsel istismar suçunu işlediği kaydedildi. Mehmet D.'nin, 53 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Mehmet D., kendisine para için tuzak kurulduğunu iddia etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ö.F.S. ise sanığın istismar itirafını içeren ses kayıtlarını polise teslim ettiklerini söyledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. (HABER MERKEZİ)

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