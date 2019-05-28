Et ve süt ürünleri zamlanmaya devam ediyor

Süt ve süt ürünleri ile bazı kırmızı et ürünlerine yüzde 10 ila yüzde 25 arasında zam geldi. Sucuk, sosis ve salam da fiyatı artan gıdalar arasında yer aldı.

Bir ay boyunca çeşitli marketler gezilerek yapılan etiket fiyatı karşılaştırmalarına göre 1 Mayıs’tan itibaren çeşitli kutu sütlere gelen zam, 14-16 Mayıs tarihlerinde devam etti.

Cumhuriyet’ten Gamze Bal’ın haberine göre, bazı süt, peynir ve yoğurt markaları da 23 Mayıs’ta zamlandı.

İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği Başkanı Mustafa Karlı, “Bu ay süt ve süt ürünlerine yüzde 20’yi aşan zam geldi. 24 TL’ye satılan toptan kaşar peynirin fiyatı 28,3 TL’ye çıktı. Bir teneke beyaz peynir ise 350-400 liradan 450-500 liraya yükseldi. Piyasa çok durgun” dedi.

PERAKENDE KIYMA FİYATLARI 39,7 TL’YE YÜKSELDİ

Et ve Süt Kurumuna (ESK) göre ise perakende kıyma fiyatları son bir hafta içinde yüzde 2,7 artarak 41,1 TL’den 42,2 TL’ye çıktı. 13-17 Mayıs haftasında 39,3 TL olan Ankara’daki perakende kıyma fiyatları da 20-24 Mayıs aralığında 39,7 TL’ye yükseldi. Mayıs ayı itibarıyla son bir yılda kıyma İstanbul’da yüzde 32,4, Ankara’da 17,8 zamlanmış oldu.

TAVUK ETİ 3 AYDA YÜZDE 50 ZAMLANDI

Eylül 2018’den bu yana fiyatı yüzde 150 artan beyaz et, yeniden zamlandı. Son 3 ayda yüzde 50 zamlanan tavuk eti, el yakar hale geldi. Tüm piliç ve tavuk bagetin fiyatı 8 liradan 13 liraya, tavuk göğüsün fiyatı 12 liradan 18 liraya, tavuk kanatın fiyatı 13 liradan 20 liraya kadar yükseldi. (EKONOMİ SERVİSİ)