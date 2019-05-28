Öcalan'ın avukatları görüşme başvurusunda bulundu

PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları Newroz Uysal, Mazlum Dinç, Faik Özgür Erol ve Cengiz Yürekli müvekkilleriyle görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.



Avukatların 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana yaptığı 810 görüş başvurusu, “Hava muhalefeti”, “Koster bozuk”, “Koster onarımda”, “OHAL” ve "5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun gereğince hükümlüler hakkında getirilen kısıtlamalar" gerekçeleriyle reddediliyordu.

Avukatlar Newroz Uysal ve Rezan Sarıca, 8 yılın ardından ilk kez 2 Mayıs’ta Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti. O tarihten sonra 22 Mayıs'ta da bir görüşme gerçekleştirdi.

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, İmralı'daki avukat görüş yasağını 17 Nisan'da aldığı kararla kaldırdı. 16 Mayıs'ta açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, "Kısıtlama kararları kaldırıldı" açıklamasında bulundu. (HABER MERKEZİ)

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